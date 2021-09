Captei: 15 anos de Sophia Dall’Ólio agitou a Taíba

A filha de Léo e Maria Clara Dall’Ólio recebeu uma turma superanimada para dois dias de festa com todos os cuidados de saúde exigidos pelo momento e antecipados pelos anfitriões.

Legenda: Sophia com as amigas na prévia do aniversário Foto: Divulgação

Confira os flashs captados por Michael Brito.

Legenda: Sophia Dall'Olio Foto: Divulgação

Legenda: João Gabriel, Alex Ramos e Lucas Sales Foto: Divulgação

Legenda: Rafa Gontijo, Sophia Dall'Olio, Larissa Bastos, Maria Clara Borges, Valentina Freundd Foto: Divulgação

Legenda: Marina Fiúza e Nicole Barroso Foto: Divulgação

Legenda: Sophia, Maria Clara e Leo Dall'Olio Foto: Divulgação

Legenda: Duda Montenegro, Maria Clara Borges e Lissa Santos Foto: Divulgação

Legenda: Alex Ramos e Sophia Dall'Olio Foto: Divulgação

Legenda: Marina Fiúza, Sophia e Nicole Barroso Foto: Divulgação

Legenda: Amigos Foto: Divulgação

Legenda: Duda Montenegro, Gabriel Mendes, Leo Studart e Haroldo Cavalcante Foto: Divulgação

Legenda: Sophia Sousa e Gabriel Mendes Foto: Divulgação

Legenda: Mariana Fiuza, Luiz Eduardo e Lara Souza Foto: Divulgação

Legenda: Amigos Foto: Divulgação

Legenda: Ana e Lissa Foto: Divulgação

Legenda: Sophia Dall'Olio Foto: Divulgação

Legenda: Leo e Maria Clara Dall'Olio Foto: Divulgação

Legenda: Maria Clara, Nicole e Leo Dall'Olio Foto: Divulgação

Legenda: Melissa e Rodrigo Cabral Foto: Divulgação

Legenda: Mirela e Valmir Neto Foto: Divulgação

Legenda: Melissa, Camila , Sophia, Mirela, Natália e Maria Clara Dall'Olio Foto: Divulgação

Legenda: Cecilia Montenegro, Sophia Dall'Olio, Sophia Sousa e Maria Giulia Foto: Divulgação

Legenda: Maria Fernanda Quinderé, Lissa Santos, Maria Clara Borges, Nicole Barroso, Lara Daud e Lara Sousa Foto: Divulgação

Legenda: Duda Montenegro Foto: Divulgação

Legenda: Giselle Nunes, Sophia Dall'Olio e Maria Utida Foto: Divulgação

Legenda: Na pista de dança Foto: Divulgação

Legenda: Maria Regina Lairbanks, Lada Daud e Lissa Santos Foto: Divulgação

Legenda: Renata Bezerra e Lara Andrade Foto: Divulgação

Legenda: Sophia Sousa, Lara Daud e Lara Sousa Foto: Divulgação

Legenda: Nina Fairbanks, Sophia Dall'Olio e Maria Eduarda Markan Foto: Divulgação

Legenda: Parabéns Foto: Divulgação

Legenda: Maria Fernanda Quinderé, Marina Parente, Antônio Torquato e Leticia Gomes Foto: Divulgação

Legenda: Leticia Lima, Sophia Dall'Olio e Giulia Vale Foto: Divulgação