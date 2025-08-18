Diário do Nordeste
CAPTEI: 15 anos de Anik Fujita foi um Aniversário Cinematográfico

A festa comanda por Roberto Alves, encantou a todos com uma ambientação única de Branca Mourão

Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Anik Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

No dia 8 de agosto, Anik Fujita, filha de Layla e Guilherme Fujita, celebrou seu tão aguardado aniversário de 15 anos em uma festa linda no Salão Cidade do La Maison, em Fortaleza. A ocasião foi marcada por um toque de sofisticação e glamour, proporcionando uma verdadeira experiência cinematográfica.

Legenda: Layla Anik e Guilherme Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

A Celebre Eventos, sob o comando do supercompetente Roberto Alves, cuidou de todos os detalhes da festa, que contou com uma ambientação inspirada em referências orientais, idealizada por Branca Mourão que teve como ponto alto da decoração uma paleta de cores selecionada pela própria aniversariante: um delicado rosa salmão que refletia sua personalidade vibrante.

Legenda: Roberto Alves e Anik Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Decração - Branca Mourão
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Decoração - Branca Mourão
Foto: Geovanne Jinkings

A festa contou com a presença de familiares e amigos próximos, todos imersos em um ambiente de pura alegria e requinte.

Legenda: Tayrine, Diego Ferraz, Liz, Layla, Anik, Guilherme, Nicole Fujita, Michel Ferraz e Milla Ferraz
Foto: Geovanne Jinkings

A animação ficou por conta dos artistas Fernando Amorim, Cirilo, Kaká e Pedrinho, que, junto com o DJ Thiago Camargo, mantiveram a energia da festa elevada até os últimos momentos da comemoração.

Vem ver alguns momentos captados por Geovanne Jinkings:

Legenda: Anik Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Anik Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Anik e Layla Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Diego Ferraz, Guilherme, Anik Fujita e Michel Feraz
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Liz, Layla, Anik e Nicole Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Diego Ferraz, Liz, Layla, Anik, Guilherme, Nicole Fujita e Michel Ferraz
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Diego Ferraz, Anik Fujita e Tayrine Ferraz
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Michel Ferraz, Anik Fujita e Milla Ferraz
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Sandra Fujita e Rogerio Torres
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Aniv Anik Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Duduca, Dulce Fujita e Edmar Neto
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Germana Wanderley, Levy Cavalcante e Leticia Antunes
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Afranio e Paoliane Plutarco
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Alexandre e Nathalie Guilhon
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Aline Pinho, Layla, Sandra, Larissa e Mariah Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Aniv Anik Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Larissa e Thiago Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Aniv Anik Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Bernard Twardy e Fernanda Zeballos
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Claudia Quental, Martinha Assunção e Eveline Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Diego, Tayrine, Milla e Michael Ferraz
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Bruno e Juliana Nogueira
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Giulia, Gisela, Herberth e Giovana Vieira
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Giulia, Gisela, Herberth e Giovana Vieira
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Guilherme, Livia, Mariana, Maria Eduarda Vieira e Melania Torres
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Jose, Lisandro, Eveline Fujita, Layla e Guilherme Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Gringo Fujita e Maria Clara Solano
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Weyber Xavier e Edson Santana
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Claudia Quental e Vanda Barreira
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Isabelle Castro, Lissa Fujita e Clara Dias
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Gleuve e Galeno Taumaturgo
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: George, Martinha Assunção, Layla e Guilherme Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Edson, Clarissa Santana, Eneida Maria Said, Eduarda e Clara Santana
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Joao Flavio e Dora Nogueira
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Kimie Fujita, Denise, Diana e Lara Cabral
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Larissa e Thiago Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Leonardo Francklim e Karina Macedo
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Levy Cavalcante e Leticia Antunes
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Luis Eugenio Pequeno e Lara Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Rodrigo Cruz e Larissa Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Racini, Branca Mourao, Layla e Guilherme Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Ricardo, Adriana e Lays Cabral
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Regis e Cristina Carneiro
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Rebeca, Sarah Colares e Valeria Frota
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Liana e Paulo Coelho
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Maria Jose, Nizabro, Zeneide Fujita e Zulene Bezerra
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Lissa e Bruno The
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Rachel e Paulo Teixeira
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Lucia Fialho e Jose Maria Coelho
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Paulo Lima e Rafaella Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Paulo e Rita Cruz
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Maria Eduarda, Randal, Carmem e Joao Pompeu
Foto: Geovanne Jinkings

Legenda: Aniv Anik Fujita
Foto: Geovanne Jinkings

 

 

 

 