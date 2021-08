Boas ações, contribuições à democracia e outras novidades da semana

Grupo Mulheres do Brasil, apoiado pelo Movimento Unidos pela Vacina, inicia doações em 91 cidades no Ceará

O Movimento Unidos Pela Vacina iniciou, neste mês de agosto, as doações de insumos para 80 cidades no Ceará.

O movimento tem por objetivo conectar a necessidade do município ao doador em potencial, sejam empresas, instituições ou pessoas físicas. No Estado, empresas como Enel, Accenture, Droga Raia e Riachuelo apoiaram o movimento com doações de caixas térmicas com medidores de temperatura, câmaras de conservação de vacinas e computadores, que beneficiarão mais de 80 municípios em todo o estado.

Legenda: As ações do Unidos Pela Vacina já possibilitaram o “amadrinhamento” para 52% dos 176 municípios que indicaram ter alguma demanda. Foto: Divulgação

A Pedra de Sísifo

Paulo Elpídio de Menezes lançou, em cerimônia com um grupo bem restrito de amigos, o livro “A Pedra de Sísifo”. A edição é da Oficina da Palavra com a Expressão Gráfica Editora.

Cientista político e membro do Instituto do Ceará, ele apresenta um olhar sobre as manifestações e distorções do poder. O título faz referência ao mito grego, do homem condenado a recomeçar sempre, quando parecia ter chegado ao seu objetivo. Metáfora certeira para falar dos males cíclicos da política brasileira.

Legenda: Lúcio Alcântara, Hélio Barros, Agamenon Bezerra, Paulo Elpídio e Philomeno Morais Foto: Divulgação

Presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas, recebe comenda de Mérito ao Ouvidor do TRE-CE

A Ouvidoria Regional Eleitoral do Ceará promoveu, nesta quarta-feira (25), a solenidade de entrega da Comenda de Mérito ao Ouvidor, seguida pelo webinário "Serviços Públicos: direitos do usuário e simplificação”.

Legenda: Erinaldo Dantas: reconhecimento à contribuição para a formação de Ouvidorias como instrumentos de aperfeiçoamento da gestão e da democracia Foto: Divulgação

Além de Erinaldo Dantas, foram agraciados com a Comenda: André Luis Guimarães Godinho, Ouvidor do Conselho Nacional de Justiça; Desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, membro da 1a Câmara de Direito Privado, foi Ouvidor do Fórum Clóvis Beviláqua e do TRE-CE; Dr. Elias Bezerra Leite, presidente da Unimed Fortaleza; e Maria Maryane Lima Parente, servidora do TRE-CE.

Acesu conclui ações do Movimento Super Solidário

Associação Cearense de Supermercados (ACESU) conclui, no dia 31 de agosto, as ações do Movimento Super Solidário com mais de 150 mil quilos de alimentos arrecadados. A quarta e última instituição beneficiada com as entregas das cestas básicas será o projeto Mais Nutrição, iniciativa do Programa Mais Infância Ceará, que atende crianças e adolescentes.

Mostra Ceará Criativo

A exposição totalmente virtual de arte autoral da capital cearense, Edição 2021, do MCC, terá vários expositores que apontam como novos nomes do cenário das artes.

Legenda: Claudiana Loureiro está entre os expositores da mostra. Foto: Divulgação

A transmissão da mostra será transmitida ao vivo por multiplataforma digitais e seguirá por três meses no site do evento. A Mostra Ceará Criativo acontecerá de 26 a 28 de agosto. Para participar, acesse aqui.