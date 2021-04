Bebê arco-íris chegou para mudar o mundo

Perder um filho sem nunca tê-lo pegado em seu colo é uma dor de um sonho não vivido! Pais de bebê anjo, que do ventre foi direto para o céu, trazem uma dor irreparável, pois o seu bebê existiu. Após a perda, muitos casais buscam ajuda para descobrir a causa da partida abrupta e sem aviso de seu bebê, porém, outros têm medo de receber um diagnóstico.

O arco íris surge após uma tempestade. É esse o sentimento de casais que engravidam e quando pegam em seu colo seu bebê arco-íris, após a partida de um bebê anjo. O bebê arco-íris vem colorir a vida de uma família, após uma perda gestacional que pode ser na vida intra-uterina ou no pós-parto.

São várias as causas para uma perda gestacional: desde alteração genética do bebê até eventos infecciosos. Ao investigar a causa da perda, é possível que se mude a conduta em uma nova gestação, para, assim, receber um bebê arco-íris. Ao descobrir uma nova gestação, após uma ou mais perdas gestacionais, a ansiedade pode tomar conta de muitos casais que ficam receosos de passar por tudo novamente, pois o processo de perda dói no corpo e na alma.

Legenda: Ticiana Lima é médica ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana. Foto: Divulgação

A especialista Ticiana Lima comenta como trabalha com esse momento. "Busco amparar casais em sua caminhada e indico a linha de tratamento ideal. Como também sou mãe de bebê anjo, entendo a dor de cada mulher que me procura, bem como sei, como mãe de bebê arco-íris, que a alegria de uma nova vida renova nossas forças para a maternidade”.

A médica sugere que é importante investigar as causas para a perda de um bebê para que haja um melhor direcionamento de uma nova gravidez do casal.

Legenda: Família Lima à espera da bebê arco-íris, colorindo mais os dias. Foto: Divulgação

Oscar goes to...

Legenda: O tão esperado e adiado Oscar 2021 chegou, finalmente, e a diversidade foi a grande vencedora do Oscar. Foto: Divulgação

Transmitido pela primeira vez da Union Station de Los Angeles e também do tradicional Dolby Theater, os prêmios foram anunciados no domingo, 25, em uma cerimônia bem mais simples do que as anteriores, mas corajosamente presencial.

Como esperado, Nomadland levou o Oscar de Melhor Filme e a diretora chinesa, Chloé Zhao, o de melhor direção. Frances McDormand, que interpreta a protagonista desse filme, saiu com o prêmio de melhor atriz (terceiro Oscar de sua carreira). O prêmio de Roteiro Original foi para a britânica Emerald Fennell e seu inusitado Bela Vingança. O de Roteiro Adaptado ficou com o francês Florian Zeller por Meu Pai, ele próprio o autor da peça no qual o filme é baseado.

A surpresa da noite ficou com o prêmio de melhor ator para Sir Anthony Hopkins, também por Meu Pai, já que o favorito para levar a estatueta era Chadwin Boseman, por A Voz Suprema do Blues, seu último trabalho. Merecidíssimo! Mas a grande vencedora da noite foi mesmo a diversidade. Nunca a cerimônia do Oscar se apresentou tão colorida e equilibrada. Bravo! (Comentário exclusivo para SiSi do @cine.meuolhar)

Vestidos eleitos

Na noite do Oscar, o desfile pelo tapete vermelho é garantia de nova tendências para dias de glamour. Dentre tantos modelos, a SiSi elegeu alguns que considera ser “eternos”. Gosto é gosto e ninguém discute.

Cultura, pandemia e incentivos fiscais

Legenda: Luis Sabadia está entre os debatedores da live preocupados com o fortalecimento e incentivo à Cultura Brasileira. Foto: Divulgação

Henilton Menezes, que foi Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura entre 2010 e 2013, e Luis Carlos Sabadia que foi membro da CNIC – Comissão Nacional de Incentivo à Cultura de 2016 – 2018, conversam hoje, às 18h, no instagram da @coreconceara com a Conselheira do Corecon Desirée Mota sobre a falta de fomento para as atividades culturais e criativas gerando graves efeitos no setor cultural.

Missão: responsabilidade social

Legenda: Cerbras recebe homenagem da Prefeitura de Fortaleza por doação de respiradores. Foto: Divulgação

A Cerbras, uma empresa cearense de referência no mercado de cerâmicas e porcelanatos, vem auxiliando na redução dos impactos da Covid-19 no Ceará, desta vez, doando dois respiradores à Secretaria de Saúde de Fortaleza, o que rendeu homenagem simbólica pela ação num momento tão crítico da pandemia.

“De acordo com as necessidades dos órgãos oficiais de saúde, estamos contribuindo com ações emergenciais para dar algum alívio aos que mais necessitam nesse momento.”, destaca Mariana Mota, diretora da Cerbras.

NOTAS

BEM-VINDA

Foto: Divulgação

A mais nova integrante da família Laprovitera Simões, Alice, chegou no dia 22, para tornar o mundo mais feliz para Flávia e Daniel.

LEVEZA

Foto: Divulgação

As amigas Paula Ferreira e Isabela Rolim curtiram dias de leveza em Jericoacoara.