Bagunça na cama é com os piscianos! Vem saber o motivo

Cama arrumada não é com eles, meu bem.

Se chamar um pisciano para a cama tem que ter lençol, travesseiro, colcha e qualquer outro arsenal interessante para terminar no chão!

Querem ter tudo por perto em troca de uma noite confortável. Isso, seria, se eles mesmos não fossem tão inquietos!

Na verdade, pode não parecer, mas os piscianos, na cama, são bagunceiros.

Como eles dormem?

De todo jeito!

Ora de barriga pra baixo, ora de lado...são essas as duas posições eleitas de um pisciano que demonstram bem sua personalidade: são indecisos e guardam, para si, o segredo do mundo.

Agora, quando tem alguém perto, ele cola, porque ele é grudentinho e se amar a parceria, vai de com força.

Porém, se o outro reclamar, fica todo sem jeito, arruma as trouxinhas e vai para o cantinho dele, porque não quer incomodar ninguém.

Lar doce lar

Legenda: A cama é o lar doce lar do pisciano Foto: shutterstock_1457209751

A cama é o lar para aqueles do signo de peixes. São capazes de trabalhar, comer, chorar, sonhar e amar na cama. É um espaço onde suas energias são recarregadas, literalmente!

Sexo com Peixes

É molhado! Pense num signo que se entrega, vai na energia do outro, porque o amor está banhando aquele ser do último signo do elemento de água.

Legenda: A banguncinha do pisciano Foto: shutterstock_1407597767

São sensíveis e espiritualizados, então, a parceria no sexo tem que estar sintonizada, caso contrário, se rolou inseguranças, nada mais fica legal.

Como seduzir alguém de Peixes?

Zero trabalho!

São tão românticos que estão sempre abertos a uma história linda de amor.

Porém, umas diquinhas são sempre legais, né?

Legenda: Lugares abertos e que tragam romantismo a conversa atraem os piscianos Foto: shutterstock_2113625819

Leve para um lugar que seja “a cara” do pisciano – algo cultural, ao ar livre, cinema etc.; Fuja de lugares badalados; Evite lugares óbvios; Opte por um programa mais reservado e legal; Papo cabeça, com reflexões, assuntos atualizados e um bom lugar para apreciar é uma dica valiosa e; Procure passar confiança, senão não flui relacionamento e nem sexo.

Conquistou? Veja, então, outras dicas para enlouquecer sua parceria de peixes na cama!

Legenda: Beijo roubado é um dos favoritos do piscianos Foto: shutterstock_1028248981

Chegue junto e tome logo atitude. Piscianos são tão cheios de constrangimentos, que precisam de alguém partindo na frente para saírem do canto. Portanto, beije logo! Agiu, pronto, o pisciano fica doidinho e cheio de amor para dar, porque gosta quem toma conta do seu mundo da fantasia; Invista na criatividade no ato sexual, apresente ousadia na hora do “pega pra cá pá” e crie toda uma fantasia em torno do momento, já que os piscianos adoram histórias de príncipes e princesas – essa dica é de pôr estrelinhas na sua patente; Fale uns “segredos de liquidificador” no pé do ouvido do pisciano, mas, cuidado, não use palavras fortes! Elogie sempre o desempenho na cama, porque isso vai deixar o pisciano mais envolvente.

Lembre-se!

Essas referências que citei é um “geralzão” do signo, mas, é claro que sei que as pessoas são diferentes e que o sol, a lua, ascendência, criação, blá, blá, blá, alteram muita coisa.

Portanto, para o leitor ter uma referência mais certeira, tem que procurar uma astróloga, fazer o mapa específico, tudo bem?

No mais...

Gostou? Agora é tomar a frente do negócio, estar sempre protegido e mergulhar no mar de peixes, nadar juntinho e fazer borbulhas de amor para se encantar!

Aproveite a sex-feira!