Como são os capricornianos na cama?

Os capricornianos são muito seguros, focados e sabem o que querem e como querem. Por isso, é sempre bom trocar uma ideia antes de ir para a cama, senão uma brincadeirinha mais ousada pode colocar a perder toda a conquista.

Por serem pessoas muito decididas, normalmente quando vão para a cama com alguém é porque tem algo a mais, já que não levam na brincadeira os assuntos do coração. Corpo e alma andam juntos!

É um signo muito autêntico, portanto não sabem nem fingir.

Acho que já deu para entender, né? Agora, vamos esmiuçar mais essa turma que mistura romance com safadeza.

A zona erógena dos capricornianos

A zona erógena dos capricornianos são: joelho e coluna.

Estranho, né?

Não é tão óbvia, mas são essas as áreas mais sensíveis, onde eles sentem cócegas.

Então, o lance é saber explorar com jeitinho.

Como excitar o capricorniano

Ah...Antes de tudo, tem que partir do capricorniano. Portanto, tenha paciência e invista na conquista.

Ele tem que se sentir seguro, confiar e perceber que é desejado. Aí ele se joga mesmo!

Legenda: Entre quatro paredes o fogo é intenso Foto: shutterstock_1916280083

Por fora é aquela carcaça da frieza, mas entre quatro paredes o fogo é intenso e quem não aguentar a chama é melhor ter um extintor de sobressalência ali do lado.

Como conquistar um capricorniano

Por ser um signo com os pés muito no chão e pertencer ao elemento Terra, o prazer, em tudo que faz, é importantíssimo!

Capricornianos no amor ou na cama (tanto faz, porque já disse que eles são sérios e gostam de relacionamentos pra valer) são muito intensos, pacientes e, o melhor, tem aquele combo de carinho com, digamos, pouca vergonha...rsrs

Haja conversa, conquista, intimidade, conhecer quem é a parceria para poder estar junto de maneira mais íntima.

Nos primeiros encontros, nada tão exagerado. Sem muita performance! Tudo em doses, com estímulos de desejos e descobertas. Romantismo, olhares, interesse, segurança, elogios, valorização durante a troca de conversas fazem com que gere afinidade, com o capricorniano se sintindo confortável e à vontade para tornar aquele momento fantástico.

Saiba o que fazer quando o capricorniano está pronto para amar

Olhe nos olhos e elogie o capricorniano, principalmente, sobre o que mais te chamou a atenção. Conte sobre você, também. Eles adoram perceber que você gostou dele e que você é importante para ele a ponto de trocar confidências.

Quando for encontrar com o capricorniano, procure ir legal para que ele perceba que você teve o interesse em estar da melhor forma para ele. Cheiro, roupa, limpeza e atitudes, tudo conta nessa hora!

Os capricornianos adoram as preliminares, criatividade e romance, para que, na hora que o “bicho pega” a liberdade possa ser inesquecível!

Lembre-se daquilo que já falei: não invente moda. Vá com calma e sinta o tipo de capricorniano que está com você. Não rola loucuras, sexo selvagem, tapas, com a turma desse signo, não. Primeiro carinho, romance, segurança e, depois, safadeza. Caso contrário, tchau e benção!

Chamem os bombeiros!

Alerta máximo se o capricorniano estiver junto com um desses signos: ou de Câncer, ou de Touro, ou de Escorpião, ou de Virgem e ou de Peixes.

A união com os signos acima pode deixar os bombeiros em sérios apuros, porque a chama é altíssima e difícil de apagar.

Por fim...

Nem todo mundo é igual, né?

Tudo isso que falei é um “geralzão”.

Se você quer saber melhor sobre o seu crush capricorniano, tem que procurar uma astróloga, fazer o mapa dele específico, ver a questão do Sol, que pode interferir e tal, além de outras “coisitas” mais!

Beleza?

Por enquanto, segue isso aí que o padrão é bem esse mesmo. Palavra de uma capricorniana. rsrsrs