As bolsas de palha vão invadir a sua praia no verão 2022

Nunca é cedo demais para irmos de dando aquele toque de que as bolsas de palha serão o must do verão 2021/2022.

A grande aposta é que as bolsas de palha vão da praia às calçadas! E por falar em calçadas, encontrei essas bolsas de palha colombianas vendidas no calçadão de Ipanema já quase chegando no Arpoador, e logo lembrei das SiSi lovers.

Bolsas de palha, coloridas ou em tons naturais, vários formatos e tamanhos vão ser destaque no verão em 2022 e as grandes grifes já apontam essa tendência.

Olha só o que selecionei para vocês:

ESTRUTURADAS

Com desenhos atraentes estampados na própria palha, esse tipo de bolsa garante o estilo para quem quer ser chique em qualquer hora do dia. A variação fica por conta da cor dada à palha, que vai bem com qualquer visual mais monocromático.

BOLSA SACO

Esse tipo de bolsa agrada o time das mais descoladas. Da areia às calçadas com alça mais comprida, pode ser carregada em um ombro só ou cruzada no corpo.

BOLSA PEQUENA DE MÃO

Elas são as queridinhas e feitas para as estilosas que seguram o look mesmo, porque é pouco prática e nada versátil, mas que arrebata o coração de qualquer mulher, isso faz!

CLUTCH

Sempre, sempre, sempre tenha uma clutch de palha no seu armário. É atemporal! Claro que, no verão 2022, estaria entre os diversos modelos.

MUNDO DAS GRIFES

Deixo um pouquinho das bolsas de palhas grifadas para mais inspiração para você! São lindasssss!

Espero que tenha curtido!

Qualquer interesse maior, deixo o Instagram dessa turma de bom gosto e descolada, que vendem essas lindezas mais rústicas, de onde fiz essa produção para vocês arrasarem: @ilovewayuu_net