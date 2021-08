Apaixonadas pelo beach tennis dão dicas para quem quer praticar o esporte

É impressionante: pisou na areia, entrou na arena do beach tennis para um play, é certeza não largar mais o esporte!

Muita gente fica só espiando, doida para entrar, mas não sabe por onde começar. Por isso, para sacar bem do assunto e pisar com o pé direito na areia, ouvimos duas apaixonadas pelo esporte: a nutricionista Juliana Roma e a advogada Alice Diniz, que nesta semana estão com a gente na Expedição SiSi, no Hotel Varandas Beach, participando, claro, de um torneio de beach tennis!

Olha só as instruções das praticantes.

Juliana Roma

“Iniciei no beach tennis durante a pandemia e logo já fiquei apaixonada. Em um momento que tudo era a incerteza, a certeza que eu tinha era que aquele play seria algo transformador para a minha família. Pé na areia, clima de praia, ar livre e amigos e a família toda reunida de para um bom play! Um esporte agregador e super democrático!”, conta.

Na casa de Ju Roma a paixão pelo esporte é partilhada por toda a família. Ela leva a sério o assunto e treina todos os dias. E deu três dicas para você ir mais longe no beach tennis:

Adquira roupas apropriadas para o esporte: peças leves que permitam a transpiração e conforto nos movimentos. Procure uma loja de confiança e credibilidade para lhe indicar a raquete ideal para iniciar seus treinos. Peso, dimensões e qualidade do material são muito importantes. Hidrate-se! Como se trata de um exercício bastante aeróbio, você perderá muitos sais minerais que influenciam, diretamente, na sua resistência e desempenho. Evite a desidratação utilizando garrafas térmicas de qualidade e repositores de eletrólitos.

Alice Diniz Ventura

Alice Diniz é focada e treina na Beira Mar

A advogada Alice entrou no vibe do esporte e procurou adaptar sua rotina aos treinos. A partir de seu próprio aprendizado no beach tennis, mandou 5 toques para bater bem a bola:

É interessante marcar uma aula experimental em uma escolinha para que o professor faça uma avaliação, com exercícios simples, introduzindo a técnica correta e os conceitos básicos do esporte. Não é preciso ser forte ou ter um histórico de atleta, a evolução é rápida à medida que você se dedica. Nesse primeiro momento, não se preocupe em investir em uma raquete. Com o tempo, irá perceber seu estilo de jogo e isso influenciará em sua decisão. Um look fresquinho e os pés na areia, somados à disposição para correr atrás da bolinha, já garantem muita diversão e centenas de calorias queimadas. Junte seus amigos, familiares e reserve uma quadra nas praias ou em uma das diversas arenas espalhadas pela cidade, pois o volume de jogo acelera sua evolução, além de proporcionar momentos de socialização e bem-estar relacionados à saúde física e mental. O beach tennis é um esporte viciante, dinâmico e super democrático, onde homens e mulheres treinam juntos, sejam eles jovens ou com idade mais avançada, embora seja interessante que se jogue com parceiros com um nível similar ao seu para haver mais oportunidades de jogo. Frequentar ambientes de boas energias, com colegas e profissionais que possuam afinidades, fazem toda a diferente na hora do “play”. É um caminho sem volta, onde só quem joga consegue entender o porquê dessa modinha.

Gostaram? As dicas são muitas, eu sei, mas fique certa de que a diversão é garantida!

E aí, bora pro play?