Amuleto da sorte serve mesmo?

Amuleto é um objeto que algumas pessoas usam acreditando que vão trazer sorte ou proteção.

Outro dia, postei na minha rede social, um pingente de elefante, lindo, que comprei, recentemente, e não tiro do pescoço. Disse que era o meu amuleto e, por isso, como o elefante é considerado um dos sete amuletos de proteção poderoso, resolvi contar a história dele por aqui.

O elefante é representa a sabedoria e a força. Atrai as boas energias, mantêm a paz, o equilíbrio financeiro e a harmonia.

Agora é o seguinte, dizem que para que o amuleto possa trazer a prosperidade, deve estar em porte de marcha e com a tromba levantada! Tal qual o meu “elefantezinho”.

Dependendo do lugar, da cultura do país, o amuleto de elefante tem significado diferente. De uma coisa é certa nesse mundo místico: é um objeto poderoso para ter prosperidade, gerar estabilidade, ser contra as más energias e favorecer o amor.

Se for tudo isso, eu uso até morrer!

Na verdade, verdadeira, comprei mesmo porque achei lindo. Sabia, vagamente, da história, mas, não sou uma pessoa de acreditar que os momentos difíceis da vida dependam de amuletos para mudar.

Acredito que as pessoas de “sorte” criam as oportunidades na vida. São proativas, criam cenários e agem, maximizando as chances que surgem no caminho. Dão ouvido as suas intuições. São otimistas o suficiente para terem ambição, sem perder o olhar ao redor. São resilientes e aproveitam o momento para trabalhar as oportunidades a seu favor.

E tem mais, essas pessoas que têm “sorte” consegue ver o lado positivo das adversidades, sabe que os opostos fazem parte da vida e, ainda, consegue tirar dos momentos difíceis a lição para prevenir a má sorte se vier de novo.

Legenda: "A minha opinião é que usar amuletos sem fazer a sua parte não vai te levar a lugar nenhum" Foto: Divulgação

Portanto, com todo o respeito as crenças das pessoas, ao imaginário popular, não estou aqui para dizer o que é ou o que não é. A minha opinião é que usar amuletos sem fazer a sua parte não vai te levar a lugar nenhum.

O amuleto de elefante que eu tenho serve, apenas, para dar um charme nas minhas produções, porque “sorte” mesmo eu só tenho quando tomo as atitudes na minha vida e vou para a frente. Parada é que eu não fico.

Dominguemos. Amém!