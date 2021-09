A falta de cuidado pode fazer seu cabelo cair

O cabelo está caindo. Será que ele não volta mais a crescer?

Muita calma nessa hora! Normalmente, perdemos uma quantidade de 50 a 100 fios por dia. A boa notícia é que o cabelo passa por ciclos e volta a nascer.

É claro que há tipos de queda do cabelo mais graves, por causas diversas, como anemia, hipotireoidismo (tireoide funcionando pouco), hipertireoidismo (tireoide funcionando muito), estresse, regime, remédios, pós-cirurgia, pós-parto, Covid-19, dentre outras.

Hoje, a dica é para evitar queda de cabelo por falta de cuidado. As orientações vêm da dermatologista Erica Pinheiro, que conta o que fazer para os fios se tornarem mais resistentes e a para reduzir sua perda.

Legenda: Dra. Erica Pinheiro Foto: Divulgação

A primeira dica é lavar os cabelos regularmente. Ficar sem lavar o cabelo por muitos dias deixa os fios opacos e porosos. O couro cabeludo pode desenvolver vários problemas, como um acúmulo enorme de secreção, sebo e outros resíduos de poluição. Isso pode levar à caspa, coceira, foliculite e, claro, à queda acentuada dos fios. Cuide bem da alimentação. A má alimentação e dietas restritivas podem causar queda de cabelo. Uma das principais causas de queda ou perda da qualidade dos cabelos é a falta de vitaminas, proteínas e sais minerais. Evite os procedimentos químicos. Se você faz escova progressiva, coloração e outras técnicas desse tipo com frequência, o ideal é tratar o cabelo uma semana antes com produtos hidratantes e que ajudem a amenizar danos aos fios. Ao sentir que os fios estão caindo mais após a química, dê um tempo nesses procedimentos; Não tracione os cabelos. Penteados muito apertados podem acabar gerando alopecia de tração. Isso vale para as pessoas que colocam tranças, megahair ou passam longos períodos com o cabelo preso. Trate a caspa. O excesso de caspa também pode causar a queda dos fios devido ao quadro inflamatório que se forma no couro cabeludo. O problema também pode gerar descamação, coceira e vermelhidão no couro cabeludo. A melhor maneira de controlar o problema é lavar o cabelo com xampu anticaspa e antioleosidade. Procure um dermatologista! É importante esclarecer que a queda de cabelo pode ser causada por inúmeros fatores, como pós-covid, pós-parto, após cirurgias e em caso de distúrbios hormonais, por exemplo, sendo importante consultar o médico para que seja investigada essa causa e iniciado o tratamento adequado.

COVID E A QUEDA DO CABELO

Muitos pacientes têm queixas de queda de cabelo acentuada cerca de três meses após ter contraído o vírus.

Dra. Erica Pinheiro explica que esse quadro é chamado de “Eflúvio Telógeno” e acontece após algum evento que acelera o ciclo capilar, como o pós-parto, febre, estresse emocional, cirurgia, dietas restritivas, doenças metabólicas ou infecciosas, COVID, entre outras. “Esse gatilho aumenta uma queda diária média de 100-150 fios, para uma média de 200-300 fios, sendo percebido, principalmente, ao lavar e escovar os cabelos e no travesseiro ao acordar.”, esclarece a dermatologista.

Se não houver outra doença associada, o eflúvio é autolimitado e tem uma duração pré-determinada de 2 a 4 meses. “Na teoria, não seria preciso tratamento, mas algumas medicações, estimuladoras do crescimento capilar, podem ser associadas para acelerar esse processo de recuperação. No consultório médico, também podemos realizar tratamento como laser terapia associada a mesoterapia ou MMP capilar, as quais realizamos injeção de medicamentos nos locais acometidos, direcionados para o diagnóstico e individualizados para cada paciente.”, esclarece a médica.

Legenda: Tratamentos podem ajudar a sanar a queda de cabelo Foto: Divulgação

Fique calma!

O prognóstico, em geral, é bom para os casos de queda de cabelo, mas é sempre indica-do que a pessoa procure um dermatologista para conhecer melhor o caso para saber se há a necessidade de tratar alguma possível doença de base associada ou algum fator que possa estar associado à queda, como uma deficiência de ferro ou vitaminas, entre outras.