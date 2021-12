6ª Edição do Prêmio Acomac Ceará - Destaques do Ano

A Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará (Acomac-CE) realizou a 6a edição do Prêmio Acomac Ceará - Destaques do Ano, com o reconhecimento de personalidades e empresas que se destacaram no varejo e atacado no estado, em diversas categorias, bem como instituições com bons serviços prestados ao setor.

Os homenageados deste ano foram: o empresário Antônio José de Freitas Mello, sócio-fundador do Grupo Normatel (na categoria Homenageado do Setor); a empresária Ana Lúcia Bastos Mota, Presidente da Cerbras (na categoria Personalidade Cearense); e o Banco do Nordeste (na categoria Destaque do Ano).

A noite de homenagens fez, ainda, a entrega de uma comenda para duas indústrias que se destacaram em 2021: Cerbras, representada pela diretora, Mariana Mota, e o Grupo Iquine, representado pelo CEO Eduardo Moretti.

A solenidade de entrega do Prêmio Acomac-CE foi restrita a convidados e imprensa, seguindo os protocolos de distanciamento social e segurança sanitária, entre eles o uso obrigatório de máscaras e a necessidade de exibição do passaporte de vacinação.

Legenda: Lavanery Campos, presidente da Acomac-CE ressaltou a importância do reconhecimento àqueles que se destacam em um setor de relevância para a economia local, ao contribuírem para a geração de emprego e renda e colaborarem com o desenvolvimento da sociedade. Foto: LC Moreira

Legenda: Carlito Lira, idealizador da premiação e vice-presidente da Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção), explicou que a edição 2020 do prêmio não foi realizada devido à pandemia, e ressalta a importância do retorno da comenda e a expectativa em relação ao evento. Foto: LC Moreira

