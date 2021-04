3x4 em 2021

A tendência de 2021 é clara: ênfase nas reuniões online e trabalho remoto. Com isso, o 3x4 entra em foco e a moda acompanha, com o olhar mais voltado para as partes de cima. Aposte nas blusas muito mais trabalhadas! Convidamos a Lu Carvalho para mostrar o trend do momento e você arrasar quando ligar a câmera!

1. Ombros enfatizados: ombreiras blazers, t-shirts (muscle tee)

2. Ombros nus: ombro caído, ciganinha (Cuidado: essa dica não é conveniente para reuniões de negócios e nem de trabalho!)

3. Blusas com babados: seja na manga, seja um ombro só, seja ciganinha

4. Mangas bufantes, poderosas

5. Assimetria de decotes, um ombro só, uma blusa diferente

6. Transparências na parte de cima

7. Texturas na parte de cima: veludo, couro, tricô, bordado, tecidos em alto-relevo

8. Golas importantes: gola alta (Foto 8)

Em caso de mau-olhado, cubra o umbigo!

Uma dica para você que sente muita energia negativa ao seu redor: coloque a mão sobre o seu umbigo. Repare como as sensações ruins que você está sentindo sobre a pessoa ou o lugar onde você está vão passar.

Conforme o site Despertar Divino, o umbigo é a primeira parte criada após a concepção. Ele conecta-se à placenta da mãe através do cordão umbilical. Tem um ponto atrás do umbigo chamado de “Pechoti”, com mais de 72.000 veias, por onde fomos gerados e alimentados durante a gestação. Essa é a razão pela qual todas as nossas veias estão ligadas ao nosso umbigo e, também, é a região onde está localizado o Plexo Umbilical. Quatro dedos acima do umbigo está o Plexo Solar que é o chakra mais importante, responsável por captar as energias das pessoas ao seu redor.

É por isso, que se você fechar o umbigo não receberá mais essas energias ruins e, portanto, se desconfiar de pessoas, coisas ou lugares nocivos, faça o teste! Mal é que não faz!

Creme no pescoço

Pescoço é um lugar que muitas mulheres esquecem de cuidar e, quando se dão conta, ele está cheio de rugas. Agora, então, que estamos sempre com a cabeça inclinada para baixo olhando o celular... Isso contribui para que os sinais de envelhecimento da região do pescoço fiquem mais evidentes. Cuidar é preciso! O creme de hidratação é o maior aliado e é recomendado sempre que sair do banho para a pele absorver melhor o produto. Agora, o creme ideal quem vai dizer a você será a sua dermatologista.

Entorno

B-DAY - Fátima Borges foi supermimada no dia do seu aniversário (7/04) por sua família e do jeito que ela gosta.

Inoxidável - Entre o seu bem mais precioso, a família, Leandro Vasques dessa vez comemorou o seu aniversário não só agradecendo o bem da vida, mas também manifestando seu desabafo sobre o obituário diário nas redes sociais. Ele tem toda razão!