Max Von Sydow já atuou em filme com temática de futebol

O cinema mundial perdeu um grande nome. Max Von Sydow morreu nesta segunda-feira (9), aos 90 anos. Fez grandes filmes com atuações que só um ator com o talento dele poderia. "O Sétimo Selo", "Morangos Silvestres" e "O Exorcista" são suas obras-primas em atuação na minha análise. Mas há uma relíquia cinematográfica, pouco conhecida e de qualidade razoável que liga Sydow ao futebol. E, mais precisamente, ao Rei de Futebol.

Em 1981, era lançado "Fuga para a Vitória", com elenco estrelado, e versão mais leve de um fato histórico sangrento e doloroso da história. Tanto que o roteiro original desta obra concebia o filme como drama pesado - o que foi mudado ao longo das gravações. Na vida real, prisioneiros de guerra soviéticos, formados em sua maioria por ex-jogadores do Dínamo de Kiev, foram obrigados a protagonizar um jogo contra soldados nazistas. Caso os alemães vencessem, o "combinado" era que os prisioneiros seriam libertados na Suíça. Mas se os soviéticos saíssem de campo vitoriosos, seriam executados. Os prisioneiros decidiram pela vitória, venceram e foram mortos em seguida.

A história completa está no livro de Andy Dougan "Futebol & Guerra: Resistência, triunfo e tragédia do Dínamo na Kiev ocupada pelos nazistas"

Pois bem, no cinema, Max Von Sydow interpreta o major Karl von Steiner, ex-jogador da seleção alemã de futebol. Em um campo de prisioneiros alemão, na 2ª Guerra Mundial, ele tem a ideia de fazer um jogo entre a Alemanha e uma seleção composta pelos prisioneiros aliados. Estes são liderados pelo capitão John Colby, papel de Michael Caine, um militar inglês também um jogador antes da guerra. O jogo seria no Estádio Colombes, próximo a Paris. O detalhe é que os jogadores prisioneiros (com Pelé e Sylvester Stallone, o goleiro do time) planejavam um fuga aproveitando o intervalo da partida.

Max Von Sydow contracena com Sylvester Stallone em "Fuga para a Vitória" Divulgação

O ponto alto do filme, com certeza, é a sequência da partida de futebol. Principalmente, nos lances protagonizados por Pelé, que como ator é o maior jogador de todos os tempos.

Então, se você gosta de cinema, "Fuga para a Vitória", que tem a promessa de uma refilmagem, é uma boa pedida para conhecer mais uma nova faceta de Max Von Sydow.