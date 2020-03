Apenas 33% dos convocados de Tite em 2020 estiveram em primeira lista de 2016 para Eliminatórias

As duas listas têm apenas quatro anos de diferença (um ciclo de Copa ou olímpico, por assim dizer) e o mesmo treinador envolvido. Estou falando da convocação de Tite para as Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, no Catar. Ela, em relação à mesma primeira convocação para as Eliminatórias, em 2016 (à época, para o Mundial da Rússia 2018), é bem diferente. Aliás, profundamente diferente. Apenas 33% dos atletas de 2016 estão em 2020. Alguns vieram se consolidando ao longo dessa trajetória, como o goleiro Ederson e o lateral Alex Sandro. Outros surgem como promessas que devem se tornar realidade.

Tite vinha sendo muito criticado por uma falta de renovação nas suas listas de jogadores para amistosos e competições oficiais. E eu me incluo entre os críticos. Foi assim que o Brasil perdeu a Copa passada e foi vencedor da Copa América aos trancos e barrancos.

No entanto, Tite surpreendeu com a convocação desta sexta-feira (6), mostrando que perdeu o medo de renovar e de contraria os clubes. Além de, claro, mostrar que está atento ao futebol mundo afora.

Entre os goleiros, apenas Weverton se manteve na lista. Alisson, goleiro da Copa, perdeu espaço, por exemplo. E a jovem revelação Ivan, mesmo jogando em um time da Série B, a Ponte Preta, foi convocado com justiça.

Na defesa, apenas Marquinhos e Daniel Alves se mantiveram firmes. O restante do setor ganhou nomes novos e interessantes.



No meio-campo, alguns nomes chamados foram sinônimo de surpresa. Positivamente. Bruno Guimarães, do Lyon, é Fabinho, do Liverpool, são atletas para se ficar de olho. Casemiro e Phellipe Coutinho seguem entre os convocados.

O ataque foi o que mais se manteve igual. Neymar e Gabriel Jesus se mantiveram bem cotados, como deveria ser. Gabigol estava em 2016 e volta agora em 2020. Na época, jogava no Santos. Hoje, no Flamengo, é quase unanimidade. Mudança mesmo é Bruno Henrique, que tem chance importante de se consolidar. Situação que Everton aproveitou bem, sendo hoje peça fundamental.

Pois bem, que essa mudança na Seleção Brasileira de Tite se mantenha dentro de campo também. Assim como o gosto por ve-la em campo.



Confira as duas convocações



2016



Goleiros

Weverton (Athletico/PR)

Marcelo Grohe (Grêmio)

Alisson (Roma)



Zagueiros:

Gil (Shandong Luneng)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Miranda (Inter de Milão)

Rodrigo Caio (São Paulo)



Laterais:

Fagner (Corinthians)

Daniel Alves (Juventus)

Filipe Luís (Atlético de Madri)

Marcelo (Real Madrid)



Meio-campistas:

Casemiro (Real Madrid)

Giuliano (Zenit)

Lucas Lima (Santos)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Rafael Carioca (Atlético/MG)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Willian (Chelsea)



Atacantes:

Neymar (Barcelona)

Gabriel Jesus (Palmeiras)

Gabigol (Santos)

Taison (Shakhtar Donetsk)



2020



Goleiros:

Ederson (Manchester City)

Ivan (Ponte Preta)

Weverton (Palmeiras)



Zagueiros:

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

Éder Militão (Real Madrid)

Felipe (Atlético de Madrid)



Laterais:

Daniel Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi (Atlético de Madrid)



Meio-campistas:

Casemiro (Real Madrid)

Arthur (Barcelona)

Fabinho (Liverpool)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Bruno Guimarães (Lyon)

Philippe Coutinho (Bayern de Munique)



Atacantes:

Neymar (Paris Saint-Germain)

Roberto Firmino (Liverpool)

Richarlison (Everton)

Gabigol (Flamengo)

Bruno Henrique (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Everton (Grêmio)