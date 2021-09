Uma pesquisa, realizada pelo instituto DataFavela durante a primeira edição da Taça das Favelas Free Fire, revelou um universo de sonhos e obstáculos vivenciados por jovens moradores de favelas praticantes do eSport.

O sonho

Na pesquisa, 96% dos jovens declararam que gostariam de ser jogadores profissionais. Desses, 29% disseram que este seria o maior sonho da vida deles - mais do que a compra da casa própria - porém, atualmente, apenas 4% têm renda fixa a partir dos games.

Os obstáculos

A jornada para se tornar um gamer profissional é repleta de desafios. Um a cada quatro jovens cita que algumas das maiores dificuldades é a falta de oportunidades em participar de campeonatos, obter visibilidade ou patrocínio. 22% desses jovens apontam a baixa qualidade de equipamentos e das conexões à internet como um dos maiores empecilhos. Os dados relatam ainda que o celular é a principal ferramenta de acesso para 98% dos jogadores e que 79% já deixaram de jogar por falta de acesso à internet ou problemas de conexão.

Números do mercado

No ano de 2019, antes da pandemia, o estudo da Newzoo, site de relatórios do mercado de jogos, mostrou que a indústria de eSports teve um faturamento de US$ 957,5 milhões. Em 2020, com o impacto das medidas sanitárias e da ausência de campeonatos, houve uma pequena queda de 1,1%. Em 2021, o faturamento cresceu em 14,5%, com mais de US$ 1 bilhão arrecadados.

Oportunidade

A pesquisa também aponta que 73% dos jovens afirmam que participaram do Taça das Favelas Free Fire, mais por motivos profissionais do que pessoais. 94% disseram que a Taça das Favelas mostrou que o eSports pode ser uma oportunidade profissional - 97% entre quem joga todo dia e 86% entre quem não joga todo dia.

A segunda edição da Taça das Favelas traz novidades como o tamanho do evento - que será bem maior, Teremos 1.296 favelas participando e representando os 26 estados e o Distrito Federal. E para superar a dificuldade dos jovens se conectarem, vamos distribuir 7.800 chips para os que se classificarem para as etapas estaduais.

No quesito avanço e expansão, neste ano estamos contando com o patrocínio master do Banco Itaú e um valor disponível de mais de 100 mil reais em prêmios para os vencedores.

A inscrição dos jogadores começa dia 29 de setembro pelo site tacadasfavelasfreefire.com.br . Fica ligado e não deixa a bola passar!