Moradores transformam canteiro de obra da ferrovia Transnordestina em pista de corrida

Tudo começou com um trio: o farmacêutico Luann Medeiros e os comerciários Nadja Kairan e Kayron Albuquerque. Hoje o grupo de corrida conta com 102 moradores de Cedro, município do Centro-Sul do Ceará. São três encontros semanais.

Eles gostam de correr no final da madrugada, quando a temperatura é mais baixa e também para enfrentar o dia de trabalho. E gostam de fazer isso em grupo. Algumas vezes, são cerca de 60 pessoas correndo ao mesmo tempo. Por isso, usam o canteiro de obras da ferrovia Transnordestina como pista de corrida.

São 3 quilômetros sem trânsito e com terra, o que reduz o impacto. Além disso, a pista é plana, sem subidas e descidas, o que cansa menos. E há um outro ponto muito importante: fica longe das pessoas.

Sim, o Luann afirma que, em Cedro, é bom fazer exercício longe de algumas pessoas:

"Cidada pequena. Quando eu comecei, ficavam me chamando de doido. Porque eu ficava correndo sozinho: 20, 30km. Outros diziam que estava doente porque emagreci muito."

No caso de Luann, ele começou a correr após uma aposta feita durante uma conversa de bar. Ele e um amigo apostaram uma grade de cerveja para quem chegasse primeiro numa corrida que seria realizada na cidade.

Legenda: O farmacêutico Luann Medeiro hoje é maratonista

Luann chegou antes que o amigo e gostou. Levou a sério. Deixou de beber. E hoje é maratonista. O exemplo dele inspirou outras pessoas, como a esposa, Nadja, e o amigo Kayron.

Kayron também começou a correr por um motivo inusitado. Ele pesava 240kg. Precisava passar por uma tomografia. E descobriu que não havia aparelho em que coubesse. Com ajuda de Luann, resolveu vencer o sedentarismo. Por meio da corrida e da reeducação alimentar, Kayron já perdeu 75kg.

Legenda: Kayron Albuquerque pesava 240kg. Por meio da corrida e da reeducação alimentar, Kayron já perdeu 75kg.

Hoje, ele, que se inspirou em Luann, está inspirando outras pessoas. Já se pode ver em Cedro outras pessoas praticando a atividade, apesar da zoação.

E o exemplo do grupo vai acabar mudando a reação de algumas pessoas, que vão descobrir que doido mesmo é quem fica parado.