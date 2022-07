De Cleópatra a Ramsés: figuras do Egito, bíblicas e mitológicas inspiram nomes de família do Ceará

Cleópatra mora em Acopiara e tem como irmãos Nabucodonosor e Nabupolasar. Os nomes que têm origem no Egito e na Babilônia escolhidos pela família Feitosa são bem conhecidos nesse município do centro-sul do Ceará, principalmente no distrito de São Paulinho, onde os parentes fazem encontros com frequência. As pessoas já se acostumaram.

Inclusive, a história deles já foi contada neste Diário há 10 anos. Só que a saga continuou. Em uma década, ganhou um livro e muitos descendentes com nomes que chamam a atenção. O caçula é Ramsés, que é filho de Lameque e neto de Sadraque, nos braços de quem o bebê aparece na foto que acompanha esta coluna.

Legenda: Ramsés, filho do Lameque, nos braços do avô, Sadraque Foto: Acervo Pessoal

"Nosso objetivo é procurar nomes que não sejam comuns. E nossas fontes costumam ser a bíblia, a mitologia, a história e também a cultura indígena", afirma Nabucodonosor Feitosa, que, além dos manos já citados, tem uma irmã chamada Elisa Paraguaçu.

Professor e historiador, Nabucodonosor é autor do livro "Da raiz às folhas", que conta a história do surgimento do sítio Cacimbas, na zona rural de Acopiara, bem como a árvore genealógica dos fundadores da localidade, Noé e Candoia, bisavô e bisavó do autor.

Foi um filho e uma nora de Noé e Candoia que começaram essa tradição de escolher nomes incomuns para os descendentes. Eles se chamavam Antônio e Estelita e tiveram 16 filhos. Entre eles, havia Manaceis, Mustafá e Djanira.

As novas gerações souberam inovar, a ponto de causarem confusão em quem procura entender a origem de cada nome. Por exemplo, Nabupolasar e Nabucodonosor, que são dois irmãos da mesma família Feitosa, eram pai e filho na Babilônia. E Nabucodonosor era casado com Amytis. Mas, aqui no Ceará, ele é tio, pois ela é filha de Nabupolasar.

Legenda: Amytis era casada com Nabucodonosor, mas aqui no Ceará, ele é tio, pois ela é filha de Nabupolasar. Foto: Acervo Pessoal

Há até homenagem dupla. É o caso de Homero Marx, a união do escritor grego com o filósofo alemão. E eis que surge nova confusão quando se faz uma pesquisa. Homero, o Marx, é tio de Helena. Na origem, Homero foi o criador da personagem Helena. Já a Helena dessa família é filha de Matsu-Hito, este inspirado no imperador japonês, uma prova de que a criatividade alcança o Extremo Oriente.

Eles levam a sério essa missão, mas nada é infalível. Veja que o professor Nabucodonosor tem como filhos Yasmin e Heitor, nomes simples quando comparados com os dos primos. Foram escolhidos em comum acordo com a esposa Patrícia, que não é adepta a essa tradição.

"Só que Heitor era irmão de Paris, que raptou Helena, o estopim da guerra de Troia", lembra o professor Nabucodonosor, sempre orgulhoso da família que costuma dar o que falar quando chega a um cartório cearense para registrar um novo parente.

Legenda: Batizada com nomes de Cleópatra, a moradora de Acopiara tem como irmãos Nabucodonosor e Nabupolasar Foto: Acervo Pessoal