Novidades da Netflix em agosto de 2023: veja lista de filmes e séries que chegam ao catálogo

A cada novo mês, as expectativas dos fãs de séries e filmes se renovam com a proximidade dos lançamentos nos streamings. Na Netflix, em agosto, os fãs de animes, por exemplo, já aguardam a novidade: One Piece estreará, finalmente, a adaptação em live-action.

Além disso, outras produções da plataforma prometem movimentar os espectadores, como a série Heartstopper e o filme Agente Stone, com a atriz Gal Gadot.

Quer saber a lista completa? No levantamento abaixo, colocamos todos os lançamentos para este mês. Confira:

Séries

3/8: Heartstopper - Temporada 2

3/8: O Poder e a Lei - Temporada 2 – Parte 2

3/8: As Últimas Horas de Mario Biondo

4/8: Mandou Bem: Desafio dos Confeiteiros

8/8: Zumbiverso

10/8: Império da Dor

17/8: Família Upshaw: Parte 4

24/8: Quem é Erin Carter?

26/8: Caçadores de Demônios

31/8: Ragnarok - Temporada 3

31/8: One Piece - A Série

Filmes

3/8: 100 Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi

5/8: Flores Raras

11/8: Agente Stone

25/8: O Clube de Leitores Assassinos

25/8: Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá!

31/8: As Escolhas do Amor

Documentários e especiais

2/8: Contaminação - A Verdade Sobre o que Comemos

16/8: Johnny Depp x Amber Heard

22/8: Untold - Volume 3

Produções sul-coreanas

8/8: Zumbiverso (Série)

18/8: Mask Girl (Série)

26/8: Caçadores de Demônios (Série)

Crianças e família

10/8: Os Cadetes Mech

18/8: O Rei Macaco

Anime

8/8: The Seven Deadly Sins: Fúria de Edimburgo – Parte 2

11/8: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco do Distrito do Entretenimento