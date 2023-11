'LOL: Se Rir, Já Era' chega à 3ª temporada consolidado em formato original de comédia

Rir de algum comediante não é algo muito difícil, mas deixar de rir em uma disputa onde o humor é o principal ingrediente deve ser algo bastante complicado, certo? Agora imagine só quando essa tarefa é designada a você ao lado de alguns dos maiores comediantes do País. Essa é a premissa de 'LOL: SE Rir, Já Era!', do Amazon Prime, que estreou terceira temporada no último dia 24.

A apresentação dos novos episódios ficou a cargo do cearense Tom Cavalcante, com co-apresentação da atriz Fabiana Karla, dois grandes nomes do humor brasileiro. Já a disputa parece algo bem divertido entre os que participam, mas tem ares de além de complicado. Participantes entram em uma batalha de seis horas em que precisam manter a seriedade e, enquanto isso, precisam fazer os oponentes rirem para que sejam eliminados.

Dessa vez, o elenco de comediantes também é de peso: Dadá Coelho, Ed Gama, Júnior Chicó, Karina Ramil, Marcio Ballas, Maíra Azevedo, Maria Clara Gueiros, Paulinho Serra, Rodrigo Marques e Suzy Brasil. Quem vence pode escolher uma instituição beneficiente para receber o prêmio de R$ 350 mil.

"Chegar na terceira temporada é a certeza que o reality caiu no gosto da audiência. Correto? Aumenta a responsabilidade de procurar entregar melhor, superando os anteriores, mas ao mesmo tempo nos coloca numa zona de conforto pela experiência e conhecimento de toda a operação técnica e de apresentação que o reality pede", explica ele quando questionado sobre a experiência nas últimas temporadas do reality e, agora, com o novo lançamento.

Segundo Tom, 'LOL' tem ingredientes diferentes, trazendo diversão tanto a quem assite como aos que fazem parte do elenco. "Nesse caso de um reality de comédia, a diferença está na originalidade e ineditismo mais na parte técnica com vinhetas, cartoons, takes rápidos que vão dando o clima de competição. Pra mim resta ser um cara leve", se diverte ao comentar.

Tudo para rir

Todos esses ingredientes estão lá, inclusive. A nova temporada do programa aposta no humor de cada um dos convidados, mas também utiliza, claro, das possibilidades do audiovisual para brincar com todos os elementos que podem fazer o público rir. O resultado é divertido, ainda que em alguns momentos possa soar um tanto repetitivo.

Tom ressalta os bastidores como um dos principais fatores responsáveis pela disputa ser tão leve diante das câmeras, quase como um experimento entre os inclusos nesse processo de gravação.

"Te confesso que me sinto dentro de um cockpit de uma aeronave", brinca, fazendo uma alusão como se fosse o piloto desse "voo de humor". "São 47 câmeras vigiando os participantes, e nós apresentadores juntamente com a direção vamos nos comunicando durante todo programa. Situações em que podemos, através do nosso olhar, puxar pelo humor dos comediantes sugerindo situações que ponham fogo no jogo", exemplifica.

Sobre o resultado geral, ele garante que cada episódio compensa o resultado final do trabalho. "Além de termos comediantes muito engraçados atuando, vale a pena acompanhar cada um dos truques desses comendiantes para se manterem vivos no jogo", adianta. Para quem busca algo leve e gosta de consumir programas de humor em essência, o reality pode ser o produto certo para arrancar algumas risadas genuínas.