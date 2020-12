No ano em que o mundo parou, esporte olímpico se reinventa para manter atletas no ritmo

Há um ano, em uma época como essa, milhares de atletas se preparavam para entrar no período mais decisivo da carreira: o ano olímpico. Mas, em março, tudo mudou, e o adiamento dos Jogos, que nunca tinha ocorrido, aconteceu. Agora, à véspera de entrarmos em mais um, que deve ser o ano olímpico, sobram expectativas e incertezas.

Vacinas já sendo aplicadas não trazem garantia de controle da pandemia até julho de 2021, já que os imunizantes estão sendo distribuídos aos poucos, por grupos prioritários e em diferentes estágios pelos países. Apesar de o Comitê Olímpico Internacional (COI) já ter desassociado a realização dos Jogos à vacina, a situação da pandemia deve influenciar adaptações e até a própria concretização das Olimpíadas.

Por enquanto, o Brasil tem 180 vagas confirmadas para Tóquio, em 20 modalidades. A expectativa é que entre 250 e 300 atletas brasileiros disputem os Jogos. Entre esses, pelo menos três mulheres cearenses têm boas perspectivas em relação a resultados positivos e até mesmo pódio.

Legenda: Cearense Rebecca e mineira Ana Patrícia representarão Brasil nas Olimpíadas Foto: FIVB

Durante o ano, foram quase quatro meses em que os atletas não realizaram treinamentos em espaços coletivos e tiveram que improvisar estruturas para garantir a manutenção da forma. Aos poucos, em julho, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) começou a enviar atletas para treinar na Europa, onde, na época, a situação da pandemia estava mais controlada.

Até dezembro, 238 esportistas participaram da “Missão Europa”, pensada com o intuito de garantir o cumprimento de protocolos sanitários e a realização dos treinamentos de alta performance. No mesmo mês, o Centro de Treinamentos Time Brasil, no Rio de Janeiro, foi reaberto, possibilitando as atividades dos atletas por aqui mesmo.

Legenda: Delegação brasileira durante a Missão Europa, em Portugal Foto: Marcello Bravo/COB

Em um 2020 que vai ficando para trás, a esperança é que fiquem no passado também os dias difíceis. Para o esporte olímpico, um ano que quase não existiu, se levarmos em consideração as competições e disputas por vagas. Para 2021, o que se espera é que tenhamos possibilidades de acompanhar um grande evento esportivo e o ano seja histórico, mas dessa vez, por conta das vitórias.