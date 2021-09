Melhor tenista brasileira no ranking da WTA da história, Luisa Stefani busca final em 1º grand slam

Imagine estar praticamente de telespectadora dos Jogos Olímpicos e a três dias da cerimônia de abertura saber que seria possível realizar o grande sonho de participar do maior evento esportivo do mundo ? E ainda mais: não só participar, mas chegar ao pódio e conquistar a primeira medalha da modalidade para o País? Isso já não é novidade e se trata da história da dupla brasileira Luisa Stefani e Laura Pigosi. Legenda: Laura Pigossi e Luisa Stefani conquistaram o melhor resultado do tênis brasileiro em Olimpíadas Foto: AFP

Após o impulso conquistado com o resultado nas Olimpíadas, as duas voltaram às rotinas de competições, mas o espaço alcançado para o tênis brasileiro já não seria mais o mesmo. Tivemos grandes nomes na modalidade nos últimos anos. Além da lenda, Gustavo Kuerten, Marcelo Melo, por exemplo, foi o número 1 do mundo por 56 semanas e Bruno Soares conquistou seis slams. Mas entre as mulheres talvez não tenhamos chegado a esse destaque desde a maior que já tivemos: Maria Esther Bueno, detentora de 589 títulos internacionais e com conquistas distribuídas por três décadas.

A Associação das Tenistas Profissionais (WTA) foi criada apenas em 1975, quando nossa grande referência já estava perto de encerrar definitivamente a carreira (mas ainda nesse ano esteve entre as 29 melhores do mundo). No ranking, Luisa Stefani se consagra ao ser a primeira representante nacional a figurar entre as 20 melhores colocadas (17ª). A brasileira vem se destacando como duplista e almeja chegar muito mais longe.

Nesta quarta-feira (8), às 13h, a dupla formada por Luisa Stefani e pela canadense Gabriela Dabrowski tenta mais um resultado histórico. Se vencerem as thecas Marie Bouzkova e Lucie Hradecka, uma brasileira volta à final de um grand slam, desde Maria Esther Bueno.

As últimas competições têm sido de resultados positivos para as duas, que chegaram em três finais consecutivamente:

– vice-campeãs : WTA 1000 Cincinnati

– campeãs : WTA 1000 Montreal

– vice-campeãs : WTA 500 San Jose (EUA) Legenda: Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski buscam vaga histórica na semifinal do US Open Foto: AONG Photo