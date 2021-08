Dia olímpico pode reservar boas surpresas para o Brasil

Ana Marcela Cunha tem mais de 10 medalhas em campeonatos mundiais. Falta a Olímpica . As chances na Rio 2016 eram boas, mas o que veio foi a frustração do 10º lugar. Agora, aos 29 anos, com uma carreira consolidada, a baiana chega às Olimpíadas como forte candidata ao pódio. A disputa, que começa logo mais, às 18h30, tem um percurso de 10 km.

Outra modalidade que se inicia no cronograma olímpico é o skate park. No feminino, nossas representantes são Yndiara Aps, Dora Varella e Isadora Pacheco. Classificatórias e final acontecem nesta terça-feira (3), a partir das 21h. As brasileiras não são favoritas, como na categoria street, por exemplo, mas podem surpreender e conquistar uma vaga no pódio.