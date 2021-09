“Meu Mel” já era Hit do cearense Markinhos Moura na década de 1980

Tem músicas que conseguem se perpetuar na memória do público de forma inexplicável. Muitas delas, inclusive, são regravadas por várias vozes e retornam anos depois de seus lançamentos como “hinos atemporais”. Exemplo disso é a música “Evidências” de José Augusto e Paulo Sérgio Valle e conhecida na voz da dupla Chitãozinho E Xororó.

Para a minha surpresa, ouvi na rádio os cantores Zé Vaqueiro e Xand Avião cantarem juntos “Meu Mel”, um dos grandes “hits” das paradas de sucesso nos anos de 1980. A canção doce ficou até com uma nova roupagem interessante, porém longe ainda da aura de sua primeira interpretação, a do sempre querido Markinhos Moura.

O cantor cearense lançou a faixa no ano de 1987, após já vários discos gravados e carreira musical em andamento. Aquele pedido quase em tom de chantagem “fica comigo, meu mel” ganhou o Brasil e até hoje é o cargo forte do artista, mesmo que outros a tenham gravado.

“Por onde anda Markinhos Moura?”, foi a pergunta que me fiz ao saber que seu mel estava em outras bocas. Felizmente, mesmo que ainda afastado da grande mídia, encontrei o cearense atuante em suas redes sociais e nas plataformas de streams. Empolgado, o convidei para uma conversa por telefone e fui prontamente atendido.

Em um papo descontraído, o eterno menino Marcus Antonio Sampaio Moura falou sobre os rumos de sua carreira, projetos atuais, lembranças da adolescência, ídolos e opiniões. Mais uma vez, o fortalezense se mostrou ciente da sua trajetória e da responsabilidade de ser artista.

Nem tudo foi mel

Ser um representante da arte será sempre difícil enquanto o país não valorizar a cultura, muitos vão além do saber disso e sentem na pele essa dor. Markinhos foi um desses, desde muito cedo foi castrado de tal vontade dentro da sua própria casa, a não ser pela avó, no qual o cantor é eternamente grato. Ainda diante tal rigidez, os caminhos daquela alma inquieta não poderia ser outra, os palcos.

Praticamente garoto começou a participar de programas de calouros da capital cearense, como o dos saudosos apresentadores Irapuan Lima e Augusto Borges. Tal talento o levou também ao teatro universitário, na minha visão ponto fundamental para a construção da personificação do artista.

“Sou muito grato ao Fernando Neri e Eurico Bivar, foram os primeiros compositores que interpretei e foram fundamentais no meu início e na minha vida”, rememorou Markinhos. As referências na rádio também foram fundamentais nesse processo, seu ouvido era atento para inspirações como Ângela Maria, Moacyr Franco, Cauby Peixoto e Agnaldo Timóteo.

Aos poucos, mesclando música e teatro, rádio e televisão, popular e sofisticado, o cearense foi moldando a voz e formando sua própria identidade. Dois cantores seriam fundamentais para essa formação, ninguém menos que Ney Matogrosso e Elis Regina.

Markinhos Moura Cantor “Elis era o dia inteiro e fui adotando na minha voz, o Ney(Matogrosso) também era demais, só que com ele tinha de ser escondido, era muito preconceito. Meu pai me perguntava se eu não queria estudar?”

Dentro de tanta opressão, o relacionamento familiar ficou muito delicado e dentro desse cenário foi motivo do cantor passar sete anos distante da sua terra natal, voltando apenas após o estouro de “Meu Mel” e provando que havia vencido esse e outros obstáculos.

É necessário palco para se viver

Entre altos e baixos, Markinhos Moura construiu um nome sempre lembrado pelo público. Ele merecia sim uma maior atenção e alcançar outros palcos, inclusive na própria terra. “Eu sinto falta da Fortaleza que tocava tudo, Pessoal do Ceará, aqueles cantores todos que nos representavam, mas infelizmente a minha cidade foi onde eu menos cantei”, confessou com tristeza o artista.

Morando hoje em São Paulo, o intérprete hoje pertence à produtora cearense 4G, parceria que tem resultado em seus últimos trabalhos. Além disso, o cantor pode ser encontrado em seus canais na internet. O acesso pode fazer com que uma juventude se surpreenda com sua imagem tão singular e mega interessante.

Legenda: Markinhos Moura em Capa de Disco na década de 1980 Foto: Reprodução

Conversar com Markinho foi um enorme prazer, assim como ter a alegria de o ter assistido ao lado da sua inspiração Angela Maria no Cineteatro São Luiz cantando “Esse cara” de Caetano Veloso. Como dizem os versos da música, o artista sabe consumir esse olhar do público, pena que muitos não notam isso.

Com o retorno de “Meu Mel”, é preciso reforçar que a música não nasceu agora e bem antes dos forrozeiros, já havia um cearense esbanjando doçura e leveza em sua interpretação. Esses dizeres servem não só para produtores e plateia, mas para os colegas artistas que deveriam rememorar mais o sempre atual Markinhos Moura.