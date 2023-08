Zé Manoel e Amaro Freitas celebram o Clube da Esquina em show no Cineteatro São Luiz

Dois dos maiores pianistas brasileiros da atualidade se encontram no palco do Cineteatro São Luiz, neste domingo (3), às 18h, para homenagear o "Clube da Esquina". Os pernambucanos Zé Manoel e Amaro Freitas interpretam o repertório que o grupo de artistas mineiro gravou em 1972, com clássicos como "Cais" e "O Trem Azul".

Eleito em 2022 como o melhor disco brasileiro já lançado, na votação de 162 especialistas, o álbum duplo "Clube da Esquina" reúne Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Márcio Borges, Fernando Brant e Ronaldo Bastos. Após mais de meio século, o disco inspirou o encontro de Zé Manoel e Amaro Freitas.

Zé Manoel e Amaro Freitas - Clube da Esquina

Domingo, 03 de setembro de 2023, às 18h

No Cineteatro São Luiz - R. Major Facundo, 500, Centro

Entrada: R$80,00 (inteira) R$40,00 (meia). Os ingressos estão à venda no Sympla e na bilheteria do Cineteatro