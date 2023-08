Oswaldo Montenegro faz show gratuito na Beira-Mar de Fortaleza

Oswaldo Montenegro se apresenta nesta sexta-feira (1°), na Praça do Espigão do Náutico, em Fortaleza. A programação gratuita faz parte do Projeto Cultura à Beira-Mar, da Prefeitura, e terá abertura com show do cearense David Duarte, a partir das 19h.

Montenegro está percorrendo o país em turnê comemorativa de seus 50 anos de carreira. No repertório, estão clássicos como “A Lista”, “Bandolins”, “Lua e Flor”, “Estrelas” e “Intuição”, além de sucessos recentes do artista, a exemplo de “Pra Te Rever” e “A Alma do Rio”.

Serviço Cultura à Beira-Mar recebe Oswaldo Montenegro

Data: 01/09 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Praça do Espigão do Náutico, na Avenida Beira-Mar, Meireles