Fábio Jr. faz show em Fortaleza no mês de setembro; confira valores

O cantor Fábio Jr. volta a Fortaleza para show no dia 2 de setembro, no estacionamento do Shopping Salinas. Os ingressos vão de R$ 1300 (Mesa Premium para 4 pessoas) a R$ 120 (meia individual/ Arena), e estarão à venda a partir de 25 de maio no site.

No repertório das turnês de 2023, o cantor contempla hits emblemáticos da própria carreira, como “Alma Gêmea”, “Só Você” e “Caça e Caçador”, além de composições de outros artistas, a exemplo de “Tente Outra Vez”, “Dias Melhores” e “Casinha Branca”.

A noite terá ainda apresentações dos cantores Vicente Nery e Renato Assunção.