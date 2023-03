Escola de Artes Moita Redonda realiza evento cultural de encerramento com a participação de artistas

Na zona rural de Cascavel se produz arte, e arte poderosa. Prova disso são três projetos artísticos que se desenvolvem simultaneamente em Moita Redonda, no município, há mais de uma década. Com forte diálogo entre arte contemporânea e ancestral, as iniciativas agora ganham um novo capítulo.

Neste sábado (1º), a Escola de Artes Moita Redonda promoverá um evento de conclusão do projeto formativo iniciado no ano passado. Com entrada gratuita, a programação começará às 14 horas, apresentando os frutos da formação de crianças e jovens da região. Música e Artes Cênicas ganham destaque.

Apresentação da Orquestra de Barro, exibição de filme, exposição de cerâmica, fotos e instrumentos, teatro, tecido acrobático e oficinas de pipas e cerâmica devem encher os olhos do público. Os "professores"? Os próprios alunos do projeto, no total de 25 jovens. Ao longo de nove meses, eles participaram de vivências e, neste momento, devem colocar os talentos à dispoição.

A idealização de todo o trabalho passa pelo estímulo à experimentação e pelo desenvolvimento de valores que possibilitem conceber mundos possíveis, com mais companheirismo e menos competitividade. Nessa conta, entra também a ancestralidade.

Sendo Moita Redonda um povoado com cerca de mil habitantes – no qual 50 famílias sobrevivem da tradição do barro na fabricação da cerâmica artesanal – seria natural que essa herança dos povos indígenas se refletisse no aprendizado dos estudantes e adicionasse mais personagens nessa história.

O Mataquiri Museu é um exemplo disso. O espaço é agregado à Escola de Arte, cujo objetivo é manter viva a memória do trabalho na região e estimular a troca entre artistas e artesãos.

A Residência Artística, por sua vez, é outro recanto que acolhe a presença de artistas de várias regiões do país e do mundo, perpetuando a vontade de compartilhar saberes e práticas desenvolvidas em diferentes temporalidades.

SERVIÇO

Apresentação dos trabalhos da Escola de Artes Moita Redonda

Sábado (1º de abril), das 14h as 18h

Estrada Mata Quiri Cascavel - Cascavel, CE,

Gratuito e aberto ao público