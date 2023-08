Cidades do Cariri receberão caminhão de cinema itinerante com sessões gratuitas

Sem salas de cinema na maioria dos municípios, o Cariri vai receber a visita de um caminhão de cinema itinerante que levará sessões gratuitas para seis cidades da região, durante o mês de setembro. O projeto é uma iniciativa da Ambiental Ceará, empresa é parceira da Cagece na universalização do esgotamento sanitário no Estado.

Além do trabalho de saneamento, a Parceria Público Privada (PPP) deve desenvolver em paralelo algumas ações sociais e culturais. Juazeiro do Norte, Barbalha, Farias Brito, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri receberão a iniciativa pioneira de exibições de cinema, com destaque para o trabalho de artistas locais.

O lançamento do programa deve acontecer em 11 de setembro. O público total estimado nas exibições é de 4 mil pessoas. Depois do Cariri, a empresa deve estudar aplicar nas outras 18 cidades atendidas na PPP.