Casa de José de Alencar abre as portas no sábado com feirinha, música e programação infantil

A terceira edição da Feira do Zé deve movimentar a Casa José de Alencar, em Messsejana, neste sábado (20), com atividades gratuitas das 8h às 13h. Feira de produtos da economia criativa, gastronomia, recital de cordas, forró, além de contação de histórias, peça teatral e apresentação de capoeira fazem parte da programação.

Nesta edição, a organização recolhe doação de 1 kg de alimento para o projeto Ser Ponte, que ajuda famílias chefiadas por mulheres em áreas precarizadas de Fortaleza.

O público pode também visitar conhecer melhor os espaços da Casa José de Alencar, gerida pela Universidade Federal do Ceará. No mês em que é comemorado o aniversário do escritor cearense, a literatura também terá espaço de destaque entre as atividades da feira.

Veja programação completa da Feira do Zé

08h00 – Início da feira (até 13h)

08h40 – Sessão de Música (Jacques Klein)

09h00 – Meditação

09h20 – Atividade 60+

09h40 – Capoeira

10h00 – Contação de histórias

10h20 – Sessão de Música (Jacques Klein)

10h30 – Padaria Espiritual (peça teatral)

11h00 – Zu do Forró (até 13h)

SERVIÇO

Feira do Zé



No dia 20/05 (sábado), das 8h às 13h

Na Casa de José de Alencar/UFC (Av. Washington Soares, nº 6055)

Mais informações: (85) 3366.9276 (fixo e whatsapp)