Banda cearense Indigo Mood lança música “White Wine” nas plataformas digitais

As transformações causadas por um relacionamento que chegou ao fim são cantadas em novo single da Indigo Mood. A música estará disponível nas plataformas de digitais a partir de quinta-feira (25). A composição é de Leonardo Mendes, fundador do grupo, e chega pelo selo Trópico Música.

No sábado, a banda se reúne no bar Calçadinha, no Meireles, para apresentar ao vivo o novo trabalho. Criada em 2017, com referências Indie Pop, Dream Pop e Neo Soul, a Indigo Mood está trabalhando no lançamento do primeiro disco ‘Fim do Autoengano’, ainda sem data.

Confira nova música a partir de quinta-feira (25)

Show Indigo Mood

Sábado, dia 27/05, às 20h

Bar Calçadinha (Rua Carlos Vasconcelos, 692, Meireles)

Couvert: R$ 10