Zé Vaqueiro fala sobre novo EP gravado em Fortaleza, 'altos e baixos' do ano e DVD para 2023

O pernambucano Zé Vaqueiro gravou EP audiovisual em Fortaleza, nessa terça-feira (20). A produção contou com telões em LED, além de trocas de looks do cantor pernambucano. O cenário foi montado na área de evento do Colosso Lake Lounge.

No início do mês, o cantor pernambucano lançou "Ensaio do Zé Vaqueiro". Ao todo, o forrozeiro gravou 17 canções no álbum promocional. A produção audiovisual é a complementação do trabalho.

"Essa gravação foi pensada de última hora. Lançamos a pouco tempo um CD e foi recepcionado muito bem pelo público. Então, corremos para gravar o audiovisual das canções que estão sendo muito bem tocadas nos aplicativos. Tudo isso para deixar o fim de ano recheado de conteúdo ao público", declarou o cantor.

'Altos e baixos' de 2022

O ano de 2022 do cantor Zé Vaqueiro é marcado por bons números de execuções de músicas nos aplicativos de streaming. Em simultâneo, o cantor passou pelos boatos de separação da esposa após ela arquivar fotos do casal no último mês.

Na última semana, eles apareceram juntos em momentos de lazer nas redes sociais. Ingra Soares destacou o amor pelo companheiro em diferentes postagens.

Em entrevista, Zé Vaqueiro falou com positividade sobre o que viveu de dferentes experiências pessoas neste ano.

"Para ser sincero foi um ano abençoado. Um ano que aprendi muito. Amadureci em muitas áreas da minha vida sendo lado profissional ou pessoal. Mesmo que tenha tido algumas coisas boas e ruins, tudo que aconteceu, eu aprendi de mais com esse ano de 2022. Tô trabalhando e tô muito família", declarou.