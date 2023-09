Cantora de forró lança música sobre a traição sofrida por Luísa Sonza; escute

A cantora cearense Janaína Alves aproveitou o "boom" da história de traição de Chico Moedas para lançar uma música. A canção foi escrita em cima dos trechos de uma carta lida pela cantora Luísa Sonza no programa "Mais Você", na quarta-feira (20).

A composição é assinada por Dyeguinho Silva, Kinho Chefão, Robson Lima e Kadu Martins. O quarteto é conhecido também por sucessos como "Quem Me Colocou Pra Beber", hit que ficou conhecido no repertório dos Barões da Pisadinha.

Escute a canção:

Dyeguinho Silva, um dos autores da letra sobre a traição de Chico Moedas, conta que uma composição com o mesmo nome da música da cantora gaúcha estava guardada há dois anos, mas falando de um personagem qualquer.

"Tinha uma letra guardada há dois anos com o nome de Chico. Era um fulano qualquer. Ao saber da história da Luísa Sonza, minha assessora me alertou. Fizemos modificações com base no relato da cantora na TV", explicou o compositor.

Na quarta-feira, o compositor estava programado para gravar algumas canções com a cantora Janaína Alves. Ele apresentou a canção a ela e, logo, foram para o estúdio.

Letra de 'Chico' Vigarista, covarde, me traiu no banheiro e desapareceu. Agora vem atrás do que não é mais seu. Foi se achar demais e me perdeu. O Chico me quer de volta, mas eu não quero ele. Eu tô com raiva dele. Ele aprontou demais. Eu quero que ele vá pra casa do... seu pai.

Cantora de forró também passou por traição

Legenda: Cantora revelou ter passado por uma recente traição Foto: Reprodução/Instagram

Janaína Alves revelou ter tido sororidade por Luísa Sonza por passar o mesmo recentemente. "Descobri uma traição. Não acreditei, nunca imaginei. A pessoa pensou que eu iria aceitar. Não quis mais de jeito de nenhum", explicou a forrozeira.

A cantora também afirma ter inspirações em outros aspectos da carreira da gaúcha: "Eu acolhi no forró muitos looks baseados no que ela apresenta nos shows".

Janaína Alves ficou conhecida no forró por ser voz de bandas como Moleca 100 Vergonha, Amor Real, Forró Real, Saia Rodada, entre outras

Sobre ouvir críticas por lançar uma música sobre uma história de traição, Janaína afirma se sentir tranquila para qualquer conversa. "Estou preparada para tudo. O artista tem que se preparar para ouvir de tudo também. Nós estamos fazendo um bonito trabalho".

Nesta sexta-feira (22), a cantora irá lança outro trabalho autoral — a canção "Hoje Eu Vou Beber", letra assinada por Dyeguinho Silva e Pimenta Neto.