Após sofrer golpe, Giselle Café grava DVD com Wesley Safadão e Batista Lima em piseiro; veja fotos

A cantora Giselle Café gravou o DVD "Ponto G" na cadência do piseiro, nesta terça-feira (26), em Fortaleza. Ela chamou a atenção da internet após ter sido vítima de um golpe que a fez perder R$87 mil com a promessa de gravar um produto por famoso produtor musical. Após a repercussão do caso, uma produtora do Ceará e o cantor Wesley Safadão prestaram apoio na gravação da produção audiovisual.

"Foi um sonho. Gravei com Wesley Safadão de primeira. Nunca havia encontrado ele. Foi super gentil com o meu trabalho e até indicou a música do nosso feat", contou Giselle Café à coluna.

Veja fotos:

Legenda: Giselle Café contou com ajuda de stylist para produção de look e cabelo Foto: Divulgação

Legenda: Giselle Café ao lado de Wesley Safadão em gravação de DVD Foto: Divulgação

Legenda: Cenário contou com painéis em LED Foto: Divulgação

Giselle Café Cantora A canção 'Corpo inflamável' foi uma sugestão do Safadão. Ele disse que caia bem na minha voz e na minha dinâmica. A canção fala de um casal que se evita, mas não se resiste

A produção audiovisual contou ainda com participação do cantor Batista Lima, nome icônico do forró eletrônico. Em dueto, ele regravaram a música "Pra Sempre Eu Vou Te Amar", conhecida internacionalmente por "Forever By Your Side" do grupo americano The Manhattans. "Fizemos um forró romântico", ressaltou Giselle Café.