'Acho a aposentadoria muito bom para as pessoas, mas para mim eu nunca achei', diz Alceu Valença

O cantor pernambucano Alceu Valença, nome icônico da música brasileira, foi uma das atrações do Réveillon 2023 de Fortaleza. Em entrevista à coluna, o artista falou o que pensa sobre aposentadoria.

"Eu acho a aposentadoria muito bom para as pessoas, mas para mim eu nunca achei não", resumiu Alceu Valença.

Assista à entrevista:

"Eu já poderia me aposentar há muito tempo. Eu gosto de trabalhar. Porque o meu trabalho me dá muita alegria. Eu viajo, eu tenho uma equipe que trabalho comigo, que eu gosto de tá perto dela. E, para mim, o palco é uma coisa que sempre comoveu", ressaltou o cantor.

Alceu Valença Cantor Palco, para mim, é vitamina. Palco, para mim, é saúde. Palco, para mim, é alegria.

Ainda na conversa, o pernambucano destacou o que seria a situação mais desconfortável do trabalho na música:

"Às vezes, o chato é a fama. É meio chato porque a pessoa é muito incomodada com a fama. Mas isso dizem que é o preço", comentou, aos risos, Alceu Valença.

Agenda na Europa

Aos 76 anos, Alceu Valença permanece como nome ativo no cenário musical. Para 2023, com base em sites de vendas de ingressos, ele já conta com shows marcados para fevereiro e abril no Brasil.

E tem também agenda no exterior. Ele realiza turnê na Europa, em Amsterdã, Barcelona e Londres, em setembro deste ano.