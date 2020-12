Santo Remédio: Sisi traz um causo de Padre Cícero, conselheiro do Sertão

Foto: Mino

Padre Cícero, o Conselheiro do Sertão, comunicador de linguagem simples e metafórica, atraia os sertanejos em diversos aspectos, especialmente sobre religião e vários costumes. Foram muitos desses hábitos que surgiram "causos", como esse que conto agora.

Uma situação curiosa e, raramente referida, era a prática do Padim em benzer as instalações das casas após o casamento: ele pedia ao dono que dispusesse no ato três materiais: uma barra de enxofre, uma cuia de sal grosso e uma cuia de carvão vegetal bem fragmentado. Não se sabe onde ele foi buscar esta recomendação. Daí começavam as orações e a cerimônia de enaltecimento das imagens do Sagrado Coração de Jesus e do Sagrado Coração de Maria (mais um costume dele introduzido em Juazeiro). Depois, iam para o quintal onde estava a cacimba da casa: fonte para beber e para a higiene. Era lá que ele fazia a colocação dos materiais no lençol d'água, deixando cair na cacimba. Feito isso, a residência estava benzida.

Minha fonte preciosa dessa informação, professor Renato Casimiro, conta que hoje é sabido que esta prática se justificava porque o sal grosso é fonte de minerais e de iodo, elementos importantes para a nutrição e a saúde; o enxofre tem ação antimicrobiana, que garante a potabilidade da água; e, o carvão sequestra odores e sabores desagradáveis que, eventualmente, podem contaminar a água.

Esse Padre Cícero era mesmo uma pessoa além do seu tempo. Hoje, em época de pandemia, uma prática como essa bem que poderia ser relembrada e adotada, né não? Além de Santo, ele soube deixar cada santo remédio... É por essas e muitas outras que a SiSi deixa o abano do chapéu em agradecimento!

Para acalmar a alma

O multi-instrumentista e compositor Alan Kardec Filho acaba de receber um presente divino: o álbum Zen, disponível nas plataformas digitais. Na pandemia, ele recebeu uma inspiração divina e produziu um álbum de arrepiar a alma. Fez os arranjos, gravou todos os instrumentos, percorreu vários estilos e lançou os álbuns "Viola do Mundo" e o "Zen", nas plataformas digitais!

A dica está dada...

No clima natalino

"Uma Segunda Chance para Amar" (last christimas) é daqueles filmes fofíssimos, cheios de significados, que dá, tranquilamente, para rir, chorar, ranger dentes e salvar todas as músicas de George Michael no seu aplicativo de música preferido. Conta a história de uma garota para quem nada dá certo até encontrar um cara massa que tenta ajudá-la a superar as "nóias" da sua vida.

O filme é surpreendente. Ah, as cenas de londres na véspera do natal são outro show à parte.

Já viu?