Zonas eleitorais no Cariri lideram representações por propaganda antecipada; veja quais municípios

Em meio aos diversos casos de denúncias de propaganda eleitoral antecipada e outros ilícitos eleitorais no Interior do Estado, zonas eleitorais na região do Cariri se destacam com mais representações em julgamento na Justiça eleitoral. As representações, no entanto, estão presentes em várias regiões do Estado.

A 68ª zona, que engloba Araripe e Potengi – dois pequenos municípios - lidera a lista da Justiça eleitoral com 6 processos em tramitação. Em segundo lugar aparece a 70ª Zona, que congrega os municípios de Brejo Santo, Jati, Penaforte e Porteiras com 5 processos em tramitação.

Completam a lista de mais representações as zonas que são integradas pelas cidades de Nova Olinda, Altaneira e Santana do Cariri e Ibiapina e Ubajara, com 4 processos cada um.

Justiça Eleitoral atenta

“Estamos preocupados com essa questão da propaganda antecipada. O TRE-CE está preparado para o enfrentamento dessa eleição. Estamos com tudo pronto. Nossa maior preocupação no momento é com o Interior do Estado”, diz o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos.

Desde o início do ano, apenas o Ministério Público Estadual deu entrada em 10 processos do tipo, segundo o Centro de Apoio Operacional Eleitoral do órgão.

Os demais processos que deram entrada até o início desta semana foram propostos por partidos políticos com atuação nos municípios e por pessoas, individualmente. Zonas eleitorais com mais ações 68ª Zona Eleitoral Araripe e Potengi - 6 ações 70ª Zona Eleitoral Brejo Santo, Jati, Penaforte e Porteiras – 5 21ª Zona Eleitoral Ipu e Pires Ferreira – 5 53ª Zona Eleitoral Nova Olinda, Altaneira e Santana do Cariri - 4 73ª Zona Eleitoral Ibiapina e Ubajara - 4