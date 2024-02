Vereadores falam em convocar conselho de ética para avaliar conduta de colega após agressão

Após o episódio de agressão entre vereadoras na sessão solene de abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Fortaleza, parlamentares já falam, nos bastidores, da possibilidade de convocação do Conselho de Ética da Casa para analisar a conduta da vereadora Enfermeira Ana Paula (PDT).

A maior ironia no caso é que quem preside o conselho é a vereadora Cláudia Gomes (PSDB), a vítima dos sopapos da colega na presença do prefeito Sarto e do presidente da Casa, Gardel Rolim, ambos do PDT.

A análise do caso poderá resultar em punição a parlamentar por possível quebra de decoro parlamentar que pode ir até a cassação do mandato. Por enquanto, os colegas evitam falar em punição.

O fato é que o próprio presidente Gardel Rolim, que presenciou o momento, considera possível a convocação do Conselho de Ética da Casa.