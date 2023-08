Usina de dessalinização de água do mar tem potencial para dividir aliados de Sarto e Elmano

Uma nova e estratégica obra prevista para a região da Praia do Futuro tem potencial para se tornar alvo de embates entre aliados políticos do prefeito José Sarto (PDT) e do governador Elmano de Freitas (PT). Trata-se da construção de uma usina de dessalinização da água do mar, um projeto de R$ 3 bilhões.

A licitação para a instalação da usina já foi concluída e, recentemente, o governo do Estado publicou, no Diário Oficial, a delimitação do terreno a ser desapropriado na Praia do Futuro para a instalação do equipamento, que promete trazer segurança hídrica para mais de 720 mil pessoas em bairros da Capital.

Porém, existem questões ambientais, sociais e econômicas que estão causando impasses entre parlamentares, especialistas e os técnicos responsáveis pelos estudos realizados até o momento.

Na última semana, conforme reportagem deste jornal assinada pela repórter Theyse Viana, uma reunião na Câmara Municipal de Fortaleza evidenciou as divergências sobre o assunto.

Há preocupações quanto aos impactos para a população residente na região, o turismo relacionado às barracas de praia, as consequências ambientais para a área litorânea e o impacto econômico decorrente de um projeto de cabos submarinos já em andamento, que tem potencial de expansão nas próximas décadas.

Uma das questões práticas, relacionada à usina, já alcançou consenso: a distância do equipamento em relação aos cabos submarinos. O início das operações, inclusive, foi adiado para ajustes no projeto.

A Anatel, contudo, continua apresentando questionamentos sobre a localização da usina.