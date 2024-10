Único petista eleito prefeito de Capital, Evandro será recebido por Lula em Brasília

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), embarcou para Brasília, na manhã desta terça-feira (29), ao lado do ministro Camilo Santana, para uma reunião com o presidente Lula. Evandro foi o único petista eleito prefeito de uma Capital brasileira nestas eleições.

Além da tradicional produção de conteúdo para as redes sociais, Camilo e Evandro devem tratar com o presidente da República sobre o contexto político no Ceará e as perspectiva para os próximos dois anos em que o PT terá um alinhamento direto entre Governo Federal, Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza.