STJ suspende decisão que cassava o mandato do deputado estadual Jeová Mota

O ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedeu liminar determinando a suspensão da decisão que condenou o deputado estadual Jeová Mota (PDT) a perda da função pública. A nova decisão anula a certidão de trânsito em julgado do caso e abre novo prazo para defesa do parlamentar.

Na última semana, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará havia recebido comunicação sobre a condenação de Jeová em uma ação que investiga irregularidades no período em que ele foi prefeito do município de Tamboril, no Interior do Estado.