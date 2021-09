Senadores bateram palmas para Luciano Hang dançar na CPI da Pandemia

Ao contrário, Hang usou e abusou do generoso espaço midiático dado a ele. Pior do que a performance do depoente foi a postura dos senadores da CPI – pouco qualificada tecnicamente.

O papel da CPI é investigar as possíveis omissões e crimes cometidos na Pandemia, especialmente, por agentes públicos. O que Hang estava fazendo lá? O próprio depoente questionou isso, com toda razão.

Em determinado momento, o relator, Renan Calheiros, o chamou de “bobo da corte”. A ideia era desmoralizar o depoente? Se sim, o tiro saiu bem longe do alvo. Apenas mais uma demonstração de como o mundo da política tradicional ainda não aprendeu a lidar com o bolsonarismo e sua forma de conduzir os embates na esfera pública.

Hang é um negacionista contumaz. E estava vibrando com o espaço dado para as declarações estúpidas. Elas agitam a legião de ‘hangs’ das redes sociais.

View this post on Instagram

Um caso estarrecedor

O episódio da morte da mãe do depoente não passou batido. O empresário acusou os senadores de terem politizado o caso, quando ele mesmo trouxe o tratamento da genitora ao debate público.

Um caso, aliás, que soa estarrecedor, com o uso de medicamentos ineficazes e até ocultação da causa covid no atestado de óbito. Um emblema do que se suspeita no caso da Prevent Senior.