Seminário Prefeitos Ceará 2022 já tem data definida e está com inscrições abertas

Há 10 anos, o Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará, promovido pelo Diário do Nordeste, discute os temas relevantes para a gestão pública e contribui com prefeitos e demais gestores em busca de saídas para os gargalos das cidades e os caminhos para atender aos anseios da sociedade.

Neste momento em que o País registra muitos avanços em relação a superação da pandemia da Covid-19, novos desafios se apresentam como as fontes de financiamento da Saúde, uma discussão do pacto federativo, que fortaleça as gestões municipais e o que as prefeituras podem fazer para contribuir com a geração de emprego e renda, por exemplo.

Estes temas, evidentemente, voltam ao centro dos debates na edição de 2022, que ocorrerá nos dias 22 e 23 de junho no Centro de Eventos do Ceará, enfatizando esta primeira década de debates e soluções encontrada em conjunto entre especialistas, formadores de opinião e representantes municipais.

O Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2022 é uma realização da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) e Instituto Future e com apoio do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do site www.seminarioprefeitosce.com.br.