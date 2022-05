Sarto vai anunciar investimento de R$ 60 milhões em recuperação de vias e recapeamento na Capital

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), vai anunciar nesta terça-feira (10) um pacote de intervenções urbanas, no valor de R$ 60 milhões, para recuperação de vias, recapeamento, sinalização horizontal e limpeza. A medida chega para tentar resolver um problema que tem gerado as principais críticas da população à gestão neste período, em meio aos transtornos causados pelas fortes chuvas que atingiram Fortaleza neste ano.

A gestão municipal vai convocar uma coletiva de impressa para esta terça para detalhar o pacote de ações que, de qualquer forma, antecipa os trabalhos da chamada operação tapa-buracos.

Em abril passado, o prefeito antecipou, em matéria publicada por este jornal, um aumento dos investimento nessa área e a possível data de início dos trabalhos.

15 de maio deve ser a data de início dos trabalhos da operação em Fortaleza

A ideia de Sarto é acelerar o trabalho com aumento das equipes que atualmente trabalham no recapeamento asfáltico. Após as fortes chuvas ocorridas, principalmente em março e abril, crateras se abriram e diversos pontos de alagamento foram registrados todas as regionais.

Os buracos nas vias causam transtornos, podem gerar acidades e dificultam a mobilidade pala Capital.

A providência adotada agora pela Prefeitura tenta responder a uma crítica do cidadão em relação as vias, mas têm impacto que vão além da mobilidade urbana, uma das áreas consideradas estratégicas pela gestão. A ação atinge limpeza urbana e iluminação pública que, em algumas áreas da Cidade, ainda deixa muito a desejar.