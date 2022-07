Roberto Cláudio terá encontro com a bancada estadual do PDT no início da próxima semana, diz Evandro

Definido como pré-candidato do PDT ao governo do Estado, o ex-prefeito Roberto Cláudio está atuando para tentar aparar as arestas e reunificar os aliados após os embates pré-eleitorais. No início da próxima semana, provavelmente segunda ou terça, ele terá uma reunião com a bancada do PDT na Assembleia Legislativa.

Atualmente, com 13 deputados estaduais, o PDT detém a maior bancada do legislativo estadual. Ela foi, inclusive, o maior foco dos embates entre Roberto Cláudio e a governadora Izolda Cela antes da definição do diretório pedetista.

O encontro confirmado a esta coluna pelo presidente da Casa, deputado Evandro Leitão, que foi um dos pré-candidatos, mas abriu mão da postulação para apoiar a governadora. Evandro ressaltou que o momento é de diálogo e que irá chamar os aliados para o encontro com Roberto Cláudio.

Além do contato com o presidente, o ex-prefeito procurou os parlamentares para tratar do assunto individualmente. O esforço é no sentido de tentar aparar as arestas deixadas pela pré-campanha em temperatura elevadíssima.

A conversa com os parlamentares, entretanto, deverá acontecer apenas após a convenção do partido marcada para domingo (24).