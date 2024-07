Roberto Cláudio deve ser o aliado mais utilizado na propaganda eleitoral de Sarto

Na convenção que confirmou seu nome como candidato do PDT à reeleição, no último domingo (28), o prefeito José Sarto deu uma demonstração de que o ponto central de sua campanha será defender as entregas do seu mandado, mas não só isso. Roberto Cláudio, correligionário do prefeito e antecessor no cargo, também deve ter papel central na propaganda pedetista.

Sarto e Roberto apareceram dividindo a principal peça publicitara exibida na convenção, que foi, depois do evento, compartilhada nos canais de redes sociais do prefeito. A ideia era defender a continuidade de ações dos dois gestores, pegando como base as requalificações das orlas de Fortaleza.

O protagonismo do ex-prefeito na primeira peça da campanha indica que ele deve ser mesmo o cabo eleitoral mais usado ao lado de José Sarto, algo semelhante ao que aconteceu quatro anos atrás, quando Roberto foi o principal apoiador da campanha para fins de propaganda eleitoral.

A liderança de envergadura nacional aliada de Sarto é o ex-ministro Ciro Gomes, que perdeu espaço em um cenário bastante polarizado entre Lula e Jair Bolsonaro – que terão outros candidatos na disputa em Fortaleza. O outro nome forte no partido nacionalmente é o de Carlos Lupi que, do ponto de vista eleitoral, pouco agrega em Fortaleza.

Contraponto ao PT Juntos, Sarto e Roberto Cláudio deram outro recado durante a convenção neste sentido: a comparação entre as entregas do PDT, nos últimos 12 anos, e as da gestão petista na Prefeitura de Fortaleza e, atualmente, no governo do Estado.