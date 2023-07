Risco de aumento elevado de impostos leva OAB-CE a reunir conselhos de profissionais liberais

Profissionais liberais que prestam serviços individualmente ou por meio de sociedades, como médicos, dentistas e advogados, estão no olho do furacão da reforma tributária aprovada na Câmara e, agora, em discussão no Senado. Os cálculos mais pessimistas apontam previsão de a taxação do segmento saltar de 8,5% para 30%.