Reta final: Roberto Cláudio deve focar atuação em Fortaleza, mas não descarta agendas no Interior

Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), tem sido presença constante na campanha eleitoral de reeleição do prefeito José Sarto (PDT). Ele ainda considera ir ao Interior em uma estratégia de expansão do PDT, mas admite que a prioridade é seguir mergulhado nos atos de campanha em Fortaleza.

Ao lado do ex-ministro Ciro Gomes, o pedetista percorreu municípios do Estado como Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Juazeiro do Norte e Crato.