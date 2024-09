Reta final: focado entre Rio e São Paulo, Bolsonaro não deve vir ao Nordeste antes da eleição

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá focar sua atuação na reta final da campanha eleitoral no Rio de Janeiro, sua base eleitoral, e em uma ofensiva na região do Vale do Paraíba, que pega ainda uma parte de municípios do interior do São Paulo. Bolsonaro é a maior liderança do PL e já esteve, por exemplo, no Ceará, para participar da campanha de André Fernandes em Fortaleza.