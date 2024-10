Resultado nas urnas legitimam André Fernandes como líder da oposição, mas há desafios

A derrota de André Fernandes (PL) por uma diferença estreita para Evandro Leitão (PT) nas eleições de Fortaleza o coloca em posição de destaque como liderança de oposição. Seus 705 mil votos confirmam o peso eleitoral que Fernandes alcançou entre o eleitorado de Fortaleza, consolidando-se como um dos nomes mais influentes da direita na capital e no estado. André alcançou cacife com o voto, mas a jornada para consolidar essa liderança e unificar a oposição trará desafios relevantes.

Com Roberto Cláudio e Capitão Wagner, ambos experientes e influentes no cenário estadual, Fernandes terá de buscar um equilíbrio entre seu estilo combativo e polêmico e a articulação política necessária para não fragmentar ainda mais as forças de oposição.

Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, sai desta eleição com um grande desgaste após os dois resultados ruins no primeiro e no segundo turno. Entretanto, segue sendo uma figura de oposição a Elmano e mantendo uma base com vereadores de Fortaleza e deputados estaduais, cuja resolução partidária ainda é aguardada.