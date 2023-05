Repasses federais não serão suficientes para pagar piso da enfermagem, dizem prefeitos

Enquanto o Supremo Tribunal Federal vota a Ação sobre o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem, prefeitos e governadores debatem a fonte de recursos para o novo a valor a ser pago aos profissionais. A principal queixa é que o repasse de valores do governo federal não cobre o custo real da medida, conforme ouviu esta coluna de diversos gestores.

Na quarta-feira (24), por ocasião do Fórum Nacional dos governadores, em Brasília, Elmano de Freitas (PT) demonstrou preocupação com o tema e disse que outros gestores estaduais estão também com o mesmo sentimento, de que os recursos enviados pelo governo federal serão insuficientes.

“Há um julgamento no Supremo (Tribunal Federal) que está decidindo quais são as regras para esse pagamento, então haverá muita discussão até sexta-feira para encontrar as referências e o entendimento jurídico que o Supremo tem sobre o pagamento do piso”, disse o governador cearense.